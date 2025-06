Zobacz Klubowe Mistrzostwa Świata na żywo. Sprawdź akcję w Media Expert

W tym roku po raz pierwszy odbywają się Klubowe Mistrzostwa Świata w zupełnie nowej formule. FIFA postanowiła stworzyć turniej na miarę prawdziwych Mistrzostw Świata, tylko z najlepszymi drużynami klubowymi z każdego kontynentu. W ten sposób w imprezie wezmą udział aż 32 zespoły. Dla kibiców będzie to prawdziwa gratka. Będą mogli zobaczyć nie tylko jak Bayern, Inter i PSG radzą sobie na tle zespołów z Azji czy Ameryki Południowej, ale też sprawdzić, jak Leo Messi gra w barwach Interu Miami i czy nadal jest w stanie rywalizować z topowymi, europejskimi zespołami.

Z tej okazji sklep Media Expert, razem z Motorolą, przygotował specjalny konkurs. Do wygrania jest wyjazd na mecz Klubowych Mistrzostw Świata w Nowym Jorku (impreza odbywa się w USA). Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?

Wyjazd na Klubowe Mistrzostwa Świata w USA

Zasady konkursu są bardzo proste. Do dnia 28 czerwca 2025 roku należy kupić w Media Expert jeden ze smartfonów z rodziny Moto G.

Kolejny krok to publikacja na swoim profilu na Instagramie zdjęcia lub wideo, w którym zaprezentujesz swój talent. Może on być związany z piłką nożną (np. żonglerka), ale nie musi. Może to być też taniec, śpiew czy dzieło sztuki. Ważne, aby w poście odpowiedzieć też na pytanie: “Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/aś pojechać na Finał FIFA Club World Cup Competition?”.

Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie motorola.com/FIFA, załączając w nim dowód zakupu.

Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 1 lipca 2025 roku na oficjalnych profilach Motoroli na Instagramie. Dlatego warto śledzić zarówno główny profil: www.instagram.com/motorola, jak i profil Motorola Polska: www.instagram.com/motorolapolska.

Jakie telefony biorą udział w konkursie?

Pełną listę modeli z serii Motorola Moto G znajdziecie na stronie Media Expert. Przyjrzyjmy się jednak tym najciekawszym.

Motorola Moto G84 5G

Najciekawszym wyborem jest zdecydowanie Motorola Moto G84 w cenie zaledwie 699 zł. W Media Expert telefon znajdziecie w kolorze szarym. Pomimo niskiej ceny sprzęt ma naprawdę dużo do zaoferowania. Wyposażony jest między innymi w 6,55-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli. Za wydajność odpowiada solidny układ Qualcomm Snapdragon 695 5G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane producent przewidział aż 256 GB miejsca. Do tego dochodzi podwójny aparat z technologią UltraPixel, a także bateria o pojemności 5000 mAh i ładowaniem TurboPower o mocy 33 W.

Motorola Moto G56 5G

Bardzo ciekawie wypada również model Motorola Moto G56 5G w cenie zaledwie 899 zł. Jest on dostępny w kolorze czarnym, niebieskim oraz oliwkowym. Wydając taką kwotę, otrzymujesz smartfon z 6,7,2-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli i odświeżaniem 120 Hz, 8 GB pamięci RAM, baterią o pojemności aż 5200 mAh oraz wydajnym, 8-rdzeniowym układem MediaTek Dimensity 7060. Oczywiście nie brakuje mu NFC, Bluetooth, czy też podwójnego, tylnego aparatu z zaawansowaną matrycą Sony LYTIA, technologią Quad Pixel oraz rozdzielczością 50 + 8 Mpix. Z kolei przednia kamera oferuje 32 Mpix.

Motorola Moto G15 Power

Jeszcze tańszą propozycją jest Motorola Moto G15 Power. Koszt zakupu tego modelu to jedyne 599,99 zł. Jeśli spojrzymy na specyfikację telefonu to brzmi to jak rewelacyjna okazja. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G81. Wraz z nim za wydajność odpowiada 8 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi aż 256 GB pamięci masowej. Ekran to z kolei 6,72-calowa matryca IPS o rozdzielczości 2500 × 1080 pikseli. Ogromną zaletą smartfona jest bardzo pojemna bateria 6000 mAh, która gwarantuje długi czas pracy.

Motorola Moto G05

Ostatnia i zarazem najtańsza propozycja to Motorola Moto G05 w cenie zaledwie 349 zł. Tutaj do wyboru jest wersja granatowa lub zielona. Telefon wyposażony jest w 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1612 × 720 pikseli, 4 GB pamięci RAM oraz 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G81 Extreme. Z tyłu znajduje się aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Z kolei z przodu mamy matrycę 8 Mpix. Model ten działa na bazie Androida 15. Ma 128 GB pamięci wbudowanej i baterię o pojemności 5200 mAh. Pomimo niskiej ceny to naprawdę solidny telefon, który w pełni zadowoli wiele osób.

Pamiętajcie, że konkurs Motoroli i Media Expert trwa tylko do 28 czerwca, więc nie zostało dużo czasu na pokazanie swoich talentów. Zwycięzca, który pojedzie na mecz Klubowych Mistrzostw Świata w Nowym Jorku, zostanie ogłoszony już 1 lipca.