Legendarny bohater lat 90. powróci? Możliwe, że dostaniemy serial

Duke Nukem od twórcy Castlevania i Devil May Cry

Adi Shankar, showrunner znany z anime Castlevania i Devil May Cry (dostępnych na Netflix) właśnie ogłosił nabycie praw filmowych/serialowych do Duke Nukem. Adaptacja przygód przypakowanego blond herosa ma być jednym z jego następnych projektów. Zważywszy na dorobek Shankara, może być to prawdopodobnie kolejny serial animowany, ale twórca tego jeszcze nie potwierdził.