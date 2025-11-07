Poznań wyprzedził resztę Polski. Orange odpalił tam internetowy "luksus"

Orange odpala Wi-Fi 7 na lotnisku

Jeśli lecisz niedługo z Poznania, możesz być mile zaskoczony. Orange właśnie pochwalił się uruchomieniem nowego hotspotu Wi-Fi na lotnisku Poznań-Ławica. Niby nic wielkiego, ale jest jeden szczegół. To pierwsza taka strefa na polskim lotnisku, która działa w najnowszym standardzie Wi-Fi 7.

Dobra wiadomość jest taka, że z sieci skorzystają wszyscy pasażerowie. Nie musisz być klientem Orange. Operator zapewnia, że usługa jest dostępna dla klientów każdej sieci. Dodatkowo, nad bezpieczeństwem połączenia czuwa CyberTarcza Orange.

Wi-Fi 7 na lotnisku to hit

Lotniska to prawdziwy koszmar dla sieci bezprzewodowych. Grube ściany, metalowa konstrukcja i mnóstwo innych urządzeń skutecznie zakłócają sygnał. Do tego dochodzi problem, który znamy wszyscy: tłum ludzi. Setki osób przemieszczają się i próbują w tym samym czasie oglądać filmy, prowadzić wideorozmowy lub po prostu pracować.

Tu właśnie pomaga Wi-Fi 7. Ta technologia znacznie lepiej radzi sobie z takim zagęszczeniem użytkowników. Potrafi wydajniej zarządzać dostępnym pasmem. Mówiąc prościej: więcej osób może komfortowo surfować po sieci bez zacinania i spowolnień. To kluczowe, gdy chcesz obejrzeć odcinek serialu lub masz ważne spotkanie online przed odlotem.

Szybko, stabilnie i... oszczędnie

Nowy standard to nie tylko lepsza obsługa tłumu. To także potencjalnie znacznie wyższe prędkości i niższe opóźnienia. Technologia ta, obok pasm 2,4 GHz i 5 GHz, wykorzystuje też nowe, jeszcze dość "czyste" pasmo 6 GHz. Efektem ma być o wiele stabilniejsze połączenie.

Jest też miły bonus, o którym wspomina Orange. Wi-Fi 7 jest bardziej energooszczędne. Oznacza to, że łącząc się z tą siecią, Twój telefon powinien zużywać mniej cennej baterii.