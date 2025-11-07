Wiadomości

Poznań wyprzedził resztę Polski. Orange odpalił tam internetowy "luksus"

Lotniska to trudne miejsce dla Internetu. Wiele osób narzeka na słabe Wi-Fi. W Poznaniu to się właśnie zmieniło dzięki nowej technologii.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:03

Poznań wyprzedził resztę Polski. Orange odpalił tam internetowy "luksus"

Orange odpala Wi-Fi 7 na lotnisku

Jeśli lecisz niedługo z Poznania, możesz być mile zaskoczony. Orange właśnie pochwalił się uruchomieniem nowego hotspotu Wi-Fi na lotnisku Poznań-Ławica. Niby nic wielkiego, ale jest jeden szczegół. To pierwsza taka strefa na polskim lotnisku, która działa w najnowszym standardzie Wi-Fi 7.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dobra wiadomość jest taka, że z sieci skorzystają wszyscy pasażerowie. Nie musisz być klientem Orange. Operator zapewnia, że usługa jest dostępna dla klientów każdej sieci. Dodatkowo, nad bezpieczeństwem połączenia czuwa CyberTarcza Orange.

Wi-Fi 7 na lotnisku to hit

Lotniska to prawdziwy koszmar dla sieci bezprzewodowych. Grube ściany, metalowa konstrukcja i mnóstwo innych urządzeń skutecznie zakłócają sygnał. Do tego dochodzi problem, który znamy wszyscy: tłum ludzi. Setki osób przemieszczają się i próbują w tym samym czasie oglądać filmy, prowadzić wideorozmowy lub po prostu pracować.

Tu właśnie pomaga Wi-Fi 7. Ta technologia znacznie lepiej radzi sobie z takim zagęszczeniem użytkowników. Potrafi wydajniej zarządzać dostępnym pasmem. Mówiąc prościej: więcej osób może komfortowo surfować po sieci bez zacinania i spowolnień. To kluczowe, gdy chcesz obejrzeć odcinek serialu lub masz ważne spotkanie online przed odlotem.

Poznań wyprzedził resztę Polski. Orange odpalił tam internetowy "luksus"

Szybko, stabilnie i... oszczędnie

Nowy standard to nie tylko lepsza obsługa tłumu. To także potencjalnie znacznie wyższe prędkości i niższe opóźnienia. Technologia ta, obok pasm 2,4 GHz i 5 GHz, wykorzystuje też nowe, jeszcze dość "czyste" pasmo 6 GHz. Efektem ma być o wiele stabilniejsze połączenie.

Jest też miły bonus, o którym wspomina Orange. Wi-Fi 7 jest bardziej energooszczędne. Oznacza to, że łącząc się z tą siecią, Twój telefon powinien zużywać mniej cennej baterii.

Pomarańczowi przypominają przy okazji, że jako pierwsi spośród operatorów w Polsce udostępnili Wi-Fi 7 swoim klientom (w styczniu tego roku). Teraz ta technologia trafia do dużej przestrzeni publicznej.

Image
telepolis
