Płatności bezgotówkowe

ING Bank Śląski z komunikatem. Dotyczy najbliższego weekendu

ING Bank Śląski wystosował do swoich klientów ważny komunikat, mówiący o planowanych pracach serwisowych, które będą miały miejsce w najbliższy weekend. Oznacza to jedno - w tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z kartami. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ING Bank Śląski z komunikatem. Dotyczy najbliższego weekendu

ING Bank Śląski - będą problemy z kartami

ING Bank Śląski zawsze lojalnie i z odpowiednim wyprzedzeniem informuje swoich klientów o nadchodzących pracach serwisowych. Warto zatem nie planować żadnych ważnych płatności na ten konkretny czas, po to, aby nie denerwować się niepotrzebnie i przeżyć w spokoju nadchodzący weekend. Optymalnie by było zaopatrzyć się na ten czas w gotówkę, a dla większego spokoju dokonać wszelkich niezbędnych zakupów poza godzinami prac serwisowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oto, co warto wiedzieć na temat przerwy:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czerwony
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Pomarańczowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Pomarańczowy
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Advertisement

W nocy z soboty na niedzielę (8/9 listopada) od 1:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business.

czytamy w komunikacie banku.

Warto przypomnieć, że bank miał już podobną przerwę w nocy z czwartku na piątek (6/7 listopada) i jak można się domyślić, planowana kolejna przerwa będzie stanowiła kontynuację rozpoczętych prac. 

Z czego nie skorzystamy podczas przerwy?

  • Nie aktywujemy kart i nie zmienimy limitów transakcyjnych
  • Nie ubezpieczymy kart i nie nadamy kodów PIN
  • Nie zamówimy kart płatniczych
  • Nie będzie możliwe przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile
  • Nie dodamy także w tym czasie kart z poziomu portfeli takich, jak Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay
  • Nie wykonamy operacji na rachunku kart kredytowych

W tym czasie nie będą działały także pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących oraz oszczędnościowych. Mogą także wystąpić problemy podczas korzystania z kart w bankomatach, wpłatomatach i terminalach płatniczych. 

Dobra wiadomość jest taka, że płatności BLIK powinny działać bez zakłóceń. 

Image
telepolis
banki ing bank śląski ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski przerwa ING Bank Śląski komunikat
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: ing.pl