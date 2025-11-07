ING Bank Śląski z komunikatem. Dotyczy najbliższego weekendu
ING Bank Śląski wystosował do swoich klientów ważny komunikat, mówiący o planowanych pracach serwisowych, które będą miały miejsce w najbliższy weekend. Oznacza to jedno - w tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z kartami.
ING Bank Śląski - będą problemy z kartami
ING Bank Śląski zawsze lojalnie i z odpowiednim wyprzedzeniem informuje swoich klientów o nadchodzących pracach serwisowych. Warto zatem nie planować żadnych ważnych płatności na ten konkretny czas, po to, aby nie denerwować się niepotrzebnie i przeżyć w spokoju nadchodzący weekend. Optymalnie by było zaopatrzyć się na ten czas w gotówkę, a dla większego spokoju dokonać wszelkich niezbędnych zakupów poza godzinami prac serwisowych.
Oto, co warto wiedzieć na temat przerwy:
W nocy z soboty na niedzielę (8/9 listopada) od 1:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business.
Warto przypomnieć, że bank miał już podobną przerwę w nocy z czwartku na piątek (6/7 listopada) i jak można się domyślić, planowana kolejna przerwa będzie stanowiła kontynuację rozpoczętych prac.
Z czego nie skorzystamy podczas przerwy?
- Nie aktywujemy kart i nie zmienimy limitów transakcyjnych
- Nie ubezpieczymy kart i nie nadamy kodów PIN
- Nie zamówimy kart płatniczych
- Nie będzie możliwe przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile
- Nie dodamy także w tym czasie kart z poziomu portfeli takich, jak Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay
- Nie wykonamy operacji na rachunku kart kredytowych
W tym czasie nie będą działały także pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących oraz oszczędnościowych. Mogą także wystąpić problemy podczas korzystania z kart w bankomatach, wpłatomatach i terminalach płatniczych.
Dobra wiadomość jest taka, że płatności BLIK powinny działać bez zakłóceń.