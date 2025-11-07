ING Bank Śląski z komunikatem. Dotyczy najbliższego weekendu

ING Bank Śląski - będą problemy z kartami

ING Bank Śląski zawsze lojalnie i z odpowiednim wyprzedzeniem informuje swoich klientów o nadchodzących pracach serwisowych. Warto zatem nie planować żadnych ważnych płatności na ten konkretny czas, po to, aby nie denerwować się niepotrzebnie i przeżyć w spokoju nadchodzący weekend. Optymalnie by było zaopatrzyć się na ten czas w gotówkę, a dla większego spokoju dokonać wszelkich niezbędnych zakupów poza godzinami prac serwisowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oto, co warto wiedzieć na temat przerwy:

W nocy z soboty na niedzielę (8/9 listopada) od 1:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business. czytamy w komunikacie banku.

Warto przypomnieć, że bank miał już podobną przerwę w nocy z czwartku na piątek (6/7 listopada) i jak można się domyślić, planowana kolejna przerwa będzie stanowiła kontynuację rozpoczętych prac.

Z czego nie skorzystamy podczas przerwy?

Nie aktywujemy kart i nie zmienimy limitów transakcyjnych

Nie ubezpieczymy kart i nie nadamy kodów PIN

Nie zamówimy kart płatniczych

Nie będzie możliwe przypisanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile

Nie dodamy także w tym czasie kart z poziomu portfeli takich, jak Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay

Nie wykonamy operacji na rachunku kart kredytowych

W tym czasie nie będą działały także pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących oraz oszczędnościowych. Mogą także wystąpić problemy podczas korzystania z kart w bankomatach, wpłatomatach i terminalach płatniczych.