ING Bank Śląski apeluje do klientów. Chodzi o najbliższy piątek

ING Bank Śląski wydał komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy jego klienci. Okazuje się, że bank zaplanował prace techniczne na najbliższy piątek. Co nie będzie działało i w jakich godzinach?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:39
ING Bank Śląski z pilnym komunikatem dla klientów

Lepiej przed długim weekendem, ważnych płatności nie zostawiać na ostatnią chwilę. ING Bank Śląski właśnie poinformował, że w nocy z czwartku na piątek (z 6 na 7 listopada 2025), w godzinach od 01:00 do 6:00 przeprowadzone zostaną niezbędne prace serwisowe. Na klientów banku zatem czeka aż 5 godzin utrudnień, związanych z płatnościami kartą oraz w korzystaniu z niektórych usług bankowych. 

Utrudnienia w korzystaniu z kart w nocy z czwartku na piątek.

taki tytuł ma komunikat umieszczony na stronie banku ING. 

Co będzie niedostępne w trakcie tych pięciu godzin?

Wiadomo, że możemy się spodziewać trudności w korzystaniu z kart. Ale to nie wszystko, co nas może zaskoczyć. Oto, co konkretnie nie będzie działało. W czasie trwania prac technicznych nie będzie można:

  • aktywować kart, zmieniać ich limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać im kodów PIN,
  • zamówić kart płatniczych,
  • przypisać kart do telefonu w aplikacji mobilnej,
  • dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych'
  • wykonać operacji na rachunku kart kredytowych,
  • nie będą działały także pożyczki oraz procesy sprzedażowe na rachunkach bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach. A także problemy z płatnościami kartami z 3DSecure (tych dodatkowo potwierdzanych w aplikacji lub kodem SMS) w internecie. 

Bez problemów natomiast powinien działać Blik. 

telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ing.pl