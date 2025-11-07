Play tnie ceny. Smartfony o 50% taniej
Play rozwiązał worek z prezentami i ogłasza kolejną świąteczną promocję. Można upolować smartfony Samsung, Xiaomi oraz Motorola nawet o polowe taniej.
Wczoraj Play ogłosił pierwszą ze świątecznych promocji – na światłowód i telewizję bez opłat przez rok. Dziś dołączyła do niej kolejna okazja, tym razem na tańsze smartfony i ofertę na Internet bez limitu danych i prędkości.
Smartfony 5G nawet 50% taniej
Osoby, które przeniosą swój numer do ofert abonamentowych Play L lub HOMEBOX, mogą skorzystać z rabatu do 50% na wybrane modele smartfonów 5G marek Samsung, Xiaomi oraz Motorola.
Dodatkowo każdy z promocyjnych modeli można kupić w wygodnych ratach 0% – bez dodatkowych kosztów i bez odsetek.
Wśród urządzeń objętych promocją znajdują się:
- Samsung Galaxy A56 5G – teraz za 999 zł (zamiast 1999 zł),
- Xiaomi 15T– teraz za 1299 zł (zamiast 2599 zł),
- Motorola edge 60 Fusion – teraz za 599 zł (zamiast 1199 zł).
Decydując się na ofertę Play, klienci zyskują nie tylko tańszy smartfon, lecz także dostęp do internetu mobilnego 5G bez limitu danych i prędkości. Zarówno w ofercie Play L, jak i Play HOMEBOX internet bez limitu jest dostępny przez całą umowę (24 miesiące).
W ramach oferty HOMEBOX Play dokłada także dodatkową kartę SIM z internetem bezprzewodowym 5G. Dzięki niej można korzystać z nielimitowanego internetu także na laptopie, tablecie z modemem komórkowym lub w domowym routerze Wi-Fi – zawsze tam, gdzie jest potrzebny.
Dodatkowo klienci mogą skorzystać z ogłoszonej wczoraj okazji. Nowi klienci, wybierając światłowód o prędkości do 1 Gb/s lub aż do 8 Gb/s wraz z Telewizją Nowej Generacji, będą mogli korzystać z tych usług aż przez rok bez opłat. W opcji 600 Mb/s promocyjny okres bez opłat potrwa sześć miesięcy, a w wariancie 300 Mb/s – dwa miesiące. Są też inne warianty oferty – na sam światłowód, na sam telewizję, albo też pełen zestaw – światłowód z telewizją i numerem w abonamencie przez nawet 12 miesięcy za 0 zł. Szczegóły tutaj.