Play tnie ceny. Smartfony o 50% taniej

Wczoraj Play ogłosił pierwszą ze świątecznych promocji – na światłowód i telewizję bez opłat przez rok. Dziś dołączyła do niej kolejna okazja, tym razem na tańsze smartfony i ofertę na Internet bez limitu danych i prędkości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfony 5G nawet 50% taniej

Osoby, które przeniosą swój numer do ofert abonamentowych Play L lub HOMEBOX, mogą skorzystać z rabatu do 50% na wybrane modele smartfonów 5G marek Samsung, Xiaomi oraz Motorola.

Dodatkowo każdy z promocyjnych modeli można kupić w wygodnych ratach 0% – bez dodatkowych kosztów i bez odsetek.

Wśród urządzeń objętych promocją znajdują się:

Samsung Galaxy A56 5G – teraz za 999 zł (zamiast 1999 zł),

(zamiast 1999 zł), Xiaomi 15T– teraz za 1299 zł (zamiast 2599 zł),

(zamiast 2599 zł), Motorola edge 60 Fusion – teraz za 599 zł (zamiast 1199 zł).

Decydując się na ofertę Play, klienci zyskują nie tylko tańszy smartfon, lecz także dostęp do internetu mobilnego 5G bez limitu danych i prędkości. Zarówno w ofercie Play L, jak i Play HOMEBOX internet bez limitu jest dostępny przez całą umowę (24 miesiące).

W ramach oferty HOMEBOX Play dokłada także dodatkową kartę SIM z internetem bezprzewodowym 5G. Dzięki niej można korzystać z nielimitowanego internetu także na laptopie, tablecie z modemem komórkowym lub w domowym routerze Wi-Fi – zawsze tam, gdzie jest potrzebny.