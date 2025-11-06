Wiadomości

Play: światłowód, telewizja, abonament komórkowy przez rok bez opłat

Play wpadł już w świąteczny nastrój i rusza z nową promocją. Operator przygotował ofertę usług domowych, dzięki której nowi klienci operatora skorzystają ze światłowodu i telewizji bez opłat przez rok. Można też wybrać inne warianty oferty.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:41
Świąteczna oferta Play skierowana jest do nowych klientów, którzy szukają szybkiego łącza oraz rozrywki telewizyjnej na atrakcyjnych warunkach. Wybierając teraz światłowód o prędkości do 1 Gb/s lub aż do 8 Gb/s wraz z Telewizją Nowej Generacji, można korzystać z tych usług aż przez rok bez opłat. Z kolei decydując się na światłowód w opcji 600 Mb/s promocyjny okres bez opłat potrwa sześć miesięcy, a dla prędkości 300 Mb/s – wyniesie on dwa miesiące. W ramach abonamentu w Telewizji Nowej Generacji dostępny jest m.in. Netflix z filmowymi i serialowymi hitami.

Dla nowych klientów, którzy nie potrzebują pakietu z telewizją, Play również przygotował atrakcyjną propozycję. Przy umowie na światłowód na 24 miesiące, w zależności od wybranej prędkości łącza, można otrzymać nawet 12 miesięcy usługi w prezencie. 

Telewizja 6 miesięcy w prezencie

Fioletowy operator przygotował też promocję dla osób zainteresowanych ofertą samej telewizji bez światłowodu. Teraz przy podpisaniu umowy na Telewizję Max lub Telewizję Nowej Generacji na 24 miesiące, można korzystać z telewizyjnej rozrywki nawet do 6 miesięcy za 0 zł.

Telewizja Max oferuje bogaty wybór kanałów telewizyjnych oraz dodatkowo serwisy streamignowe i pakiety kanałów. Z kolei Telewizja Nowej Generacji to rozwiązanie, które dopasowuje się do preferencji widza. W ramach usługi klienci co miesiąc mogą wybierać i wymieniać pakiety kanałów i serwisów streamingowych, np. Netflix, HBO Max czy SkyShowtime, wykorzystując otrzymaną pulę punktów.

Światłowód z telewizją i numerem w abonamencie

W Play pomyślano także o tych, którzy są zainteresowani najbardziej kompleksową ofertą konwergentną. Klienci, którzy połączą ofertę światłowodu, Telewizji Nowej Generacji oraz abonament komórkowy w jednym pakiecie, również będą mogli cieszyć się świąteczną promocją – oznacza to nawet do 12 miesięcy korzystania ze wszystkich usług za 0 zł.

telepolis
play światłowod Telewizja Nowej Generacji Telewizja Max
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play