Play: światłowód, telewizja, abonament komórkowy przez rok bez opłat
Play wpadł już w świąteczny nastrój i rusza z nową promocją. Operator przygotował ofertę usług domowych, dzięki której nowi klienci operatora skorzystają ze światłowodu i telewizji bez opłat przez rok. Można też wybrać inne warianty oferty.
Świąteczna oferta Play skierowana jest do nowych klientów, którzy szukają szybkiego łącza oraz rozrywki telewizyjnej na atrakcyjnych warunkach. Wybierając teraz światłowód o prędkości do 1 Gb/s lub aż do 8 Gb/s wraz z Telewizją Nowej Generacji, można korzystać z tych usług aż przez rok bez opłat. Z kolei decydując się na światłowód w opcji 600 Mb/s promocyjny okres bez opłat potrwa sześć miesięcy, a dla prędkości 300 Mb/s – wyniesie on dwa miesiące. W ramach abonamentu w Telewizji Nowej Generacji dostępny jest m.in. Netflix z filmowymi i serialowymi hitami.
Dla nowych klientów, którzy nie potrzebują pakietu z telewizją, Play również przygotował atrakcyjną propozycję. Przy umowie na światłowód na 24 miesiące, w zależności od wybranej prędkości łącza, można otrzymać nawet 12 miesięcy usługi w prezencie.
Telewizja 6 miesięcy w prezencie
Fioletowy operator przygotował też promocję dla osób zainteresowanych ofertą samej telewizji bez światłowodu. Teraz przy podpisaniu umowy na Telewizję Max lub Telewizję Nowej Generacji na 24 miesiące, można korzystać z telewizyjnej rozrywki nawet do 6 miesięcy za 0 zł.
Telewizja Max oferuje bogaty wybór kanałów telewizyjnych oraz dodatkowo serwisy streamignowe i pakiety kanałów. Z kolei Telewizja Nowej Generacji to rozwiązanie, które dopasowuje się do preferencji widza. W ramach usługi klienci co miesiąc mogą wybierać i wymieniać pakiety kanałów i serwisów streamingowych, np. Netflix, HBO Max czy SkyShowtime, wykorzystując otrzymaną pulę punktów.
Światłowód z telewizją i numerem w abonamencie
W Play pomyślano także o tych, którzy są zainteresowani najbardziej kompleksową ofertą konwergentną. Klienci, którzy połączą ofertę światłowodu, Telewizji Nowej Generacji oraz abonament komórkowy w jednym pakiecie, również będą mogli cieszyć się świąteczną promocją – oznacza to nawet do 12 miesięcy korzystania ze wszystkich usług za 0 zł.