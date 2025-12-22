Instagram idzie po więcej. Nowa aplikacja na telewizory to początek

Instagram idzie po więcej

Adam Mosseri, udzielił obszernego wywiadu dla portalu Semafor, w którym zastanawia się, w jaki sposób ludzie będą korzystać z aplikacji na swoich telewizorach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Być może zaczną od biernego oglądania Reels, albo spróbują współpracować z innymi osobami w pokoju, aby dzielić się treściami na ekranie telewizora. Jedno jest pewne - dużo się nauczymy. Jestem też pewny, że popełnimy też mnóstwo błędów, ale będziemy szybko je naprawiać. mówi Mosseri.

Mosseri przyznał, że szybki rozwój Instagram, w dużej mierze, zawdzięcza zawirowaniom wokół TikToka w Ameryce, które spowolniło rozwój jednego z największych konkurentów, umożliwiając Meta dostosowanie algorytmu kanału. Zdaniem prezesa Instagrama, TikTok od zawsze lepiej sobie radził z przekazywaniem użytkownikom nowych treści, a Instagram lepiej z monetyzacją swojego biznesu. YouTube z kolei, od początku zachęcał swoich twórców i firmy medialne do tworzenia długich filmów, które póki co, nie sprawdzają się na Instagramie.

Może się okazać, że będziemy potrzebowali treści premium, żeby działać. Może się też okazać, że będziemy potrzebowali długich filmów. nie wyklucza Mosseri.

I choć treści o dłuższym formacie mogą, ale nie muszą trafić na platformę, to jedno jest pewne - Instagram w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie się zmieni i to w jakiś spektakularny sposób. Sam Mosseri powiedział, że Instagram planuje pozwolić użytkownikom na proaktywne kształtowanie treści w swoich kanałach, w sposób, który będzie "fundamentalnie inny".