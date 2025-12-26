Orbitują trochę wyżej niż Święty Mikołaj. Astronauci przesyłają świątęczne życzenia

Tam, gdzie się znajdują, bywa zimniej niż gdziekolwiek na Ziemi. Jednak astronautom z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej udało się znaleźć sposób, aby przesłać na naszą planetę odrobinę ciepła.

Świąteczne ciepło w stanie nieważkości

Gdy większość z nas szykuje się do rodzinnych spotkań, siedmioosobowa załoga ISS celebruje święta 400 kilometrów nad Ziemią, wysyłając świąteczną "wideo-pocztówkę".

Ich życzenia świąteczne ukazują perspektywę ludzi, którzy patrzą na naszą planetę z miejsca, gdzie każdy dzień wygląda jak cud. Astronauci tęsknią za bliskimi, ale podkreślają, że na ziemskiej orbicie tworzą własną, równie ważną, kosmiczną rodzinę.

Na pokładzie stacji nie brakuje świątecznych akcentów. Mała choinka przy włazie modułu Kibo, zawieszone z uśmiechem kosmiczne skarpety i dekoracje unoszące się w powietrzu przypominają, że tradycje można pielęgnować wszędzie – nawet tam, gdzie nie istnieje góra ani dół.

Załoga podkreśla, że nie są sami. Świętują razem z zespołami kontroli lotu na całym świecie – od Houston, przez Europę, po Japonię i Rosję. Astronautka Zena Cardman przypomina, że wielu astronautów spędzało święta z dala od domu jeszcze zanim polecieli w kosmos. Cardman wcześniej prowadziła badania na Antarktydzie i w trakcie odległych morskich ekspedycji.

Astronautka podkreśla, że wsparcie zespołów naziemnych NASA jest dla nich bezcenne i chciała z tej okazji wyrazić wdzięczność za to, że personel Centrum Kontroli Lotów spędza z nimi święta, przy okazji dbając o bezpieczeństwo na ISS. "Myślę, że orbitujemy nieco wyżej niż Święty Mikołaj" – dodała Cardman w nagraniu z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.