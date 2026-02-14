HBO Max za 1 zł powraca w walentynki. Jest jeden warunek

Nowa odsłona promocji startuje 14 lutego 2026 roku i stanowi bezpośrednią kontynuację akcji z grudnia 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

HBO Max za 1 zł. Jakie są zasady?

Gwoździem promocji jest atrakcyjna stawka za dostęp do serwisu HBO Max. W ramach „Sezonowego doceniania” opłata cykliczna została obniżona do symbolicznej kwoty 1 zł. Należy jednak pamiętać, że po upływie przyznanego okresu promocyjnego – odpowiednio jednego, dwóch lub trzech cykli – opłata automatycznie wzrośnie do standardowej stawki 39,99 zł, chyba że użytkownik zdecyduje się wcześniej zrezygnować z usługi.

Liczba darmowych cykli zależy od stażu abonenckiego w sieci T-Mobile. Operator postanowił docenić lojalność klientów, różnicując długość trwania promocyjnego dostępu w zależności od czasu nieprzerwanego trwania umowy.

I tak abonenci będący w sieci od krótszego czasu, czyli w przedziale od 0 do 5 lat, mogą liczyć na jeden cykl rozliczeniowy w promocyjnej cenie. Klienci ze stażem od 6 do 14 lat otrzymają dostęp na dwa cykle, natomiast weterani sieci, związani z operatorem od 15 do 20 lat, będą mogli cieszyć się tańszym serwisem aż przez trzy cykle rozliczeniowe.

Aby skorzystać z okazji, trzeba mieć aktywną umowę na usługi telekomunikacyjne oraz zainstalowaną aplikację Mój T-Mobile, która służy do zarządzania serwisem. Aktywacja następuje poprzez realizację indywidualnej oferty w sekcji serwisów rozrywkowych w aplikacji.

Warto zaznaczyć, że z promocji można skorzystać tylko raz w ramach danej umowy, a oferta przeznaczona jest wyłącznie do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rezygnacja z serwisu jest możliwa w dowolnym momencie po pierwszym pełnym płatnym cyklu, co można zrobić samodzielnie w aplikacji lub kontaktując się z biurem obsługi klienta.