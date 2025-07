Akumulatory krzemowo-węglowe? Rewolucja odwołana

Akumulatory krzemowo-węglowe wkroczyły na rynek, niosąc zapowiedź rewolucji, która miała ukrócić największą bolączkę użytkowników smartfonów – wciąż zbyt krótki czas pracy. Dzięki dużej gęstości energetycznej ogniwa tego typu pozwalają uzyskać większą pojemność bez zwiększania rozmiarów samego akumulatora, co ostatecznie wpływa na płaskość obudowy.

Technologia krzemowo-węglowa pozwoliła zwiększyć pojemność akumulatorów do 6000 czy nawet 7000 mAh bez pogrubiania smartfonu. Ma to zwłaszcza kluczowe znaczenie w telefonach rozkładanych – na przykład foldy Honor Magic V czy Oppo Find N5 mają większe ogniwa niż flagowce w rodzaju Galaxy S25 Ultra. Nowe rozwiązanie wykorzystywane jest przez Realme, Xiaomi czy Redmagic, ale trudno mówić o masowej rewolucji, a technologia ta nie zawitała jeszcze do telefonów wielu popularnych modeli największych marek, takich jak Samsung Galaxy, Google Pixel czy iPhone. Dlaczego tak się dzieje?

Temat pojawiał się ostatnio w kilku dyskusjach na platformie X, a serwis 9to5Google podsumował jej najważniejsze wątki. Autorzy wskazują na dwa kluczowe powody.

Pierwsza to regulacje dotyczące transportu. Co prawda dotyczą USA, ale odbijają się rykoszetem na rynkach globalnych. W Stanach Zjednoczonych każde urządzenie z pojedynczym ogniwem o pojemności przekraczającej 20 Wh musi być oznakowane w transporcie jako „niebezpieczny ładunek”. Większość akumulatorów w smartfonach już zbliża się do tego limitu – bateria Galaxy S25 Ultra (5000 mAh) to 19,4 Wh, a Pixel 9 Pro (5060 mAh) aż 19,68 Wh. Limity te nie dotyczą sumarycznej pojemności urządzenia (np. w powerbankach o pojemności 10 000 mAh i większej), o ile tylko każde użyte ogniwo mieści się w normie i całość nie przekracza 100 Wh. To dlatego na rynku mogły zadebiutować takie modele jak OnePlus 13 (6000 mAh), gdzie zastosowano konstrukcję złożoną z dwóch ogniw. Producenci mogą podążać tą drogą, ale to oznacza też dodatkowe komplikacje podczas projektowania telefonu.

Krzem w akumulatorach rozrasta się

Jest też drugi problem, czyli trwałość i cykl życiowy ogniw. Główna bariera technologiczna to skrócona żywotność – baterie krzemowo-węglowe szybciej tracą pojemność w pierwszych 2-3 latach użytkowania, a wynika to z efektu czasowego rozrastania się ogniwa podczas ładowania. Według cytowanych badań niekontrolowany krzem w akumulatorach pęcznieje nawet trzykrotnie od pierwotnej objętości. Producenci do pewnego stopnia minimalizują ten problem, stosując własne, opatentowane rozwiązania, ale daleko im do doskonałości. Zmiany objętości krzemu to ogromny problem w zamkniętym wnętrzu telefonu i powód, dla którego producenci wstrzymują się z masowym wykorzystaniem nowej technologii.