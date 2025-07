Chiny nadal będą robić swoje. Nawet mimo ocieplenie stosunków

Pomimo wczorajszego ogłoszenia przez AMD i NVIDIĘ wznowienia dostaw akceleratorów AI do Chin , przewiduje się, że chińscy producenci chipów oraz firmy półprzewodnikowe będą kontynuować równoległy rozwój własnych technologii. Ma być to gwarantem bezpieczeństwa Państwa Środka w przypadku kolejnych restrykcji ze strony administracji Donalda Trumpa.

Chińczycy wiedzą, że USA zmieniają zdanie jak w kalejdoskopie

Zgodnie z danymi TrendForce, udział chińskiego rynku w zakupach zagranicznych chipów do pracy ze sztuczną inteligencją wzrośnie do 49%. Mimo miliardowych inwestycji Chińczycy mają wyraźny problem ze stworzeniem autorskich rozwiązań, które odpowiadałyby zachodnim .

Główną barierą jest brak dostępu do zaawansowanego sprzętu litograficznego, nowoczesnych narzędzi EDA czy odcięcie od usług lidera na rynku produkcji półprzewodników - TSMC . Oznacza to, że nawet Huawei musi korzystać z zakładów SMIC , które wyposażone jest w przestarzałe procesy produkcji klasy 7 nm.

TrendForce przewiduje, że wznowienie dostaw NVIDIA H20 odblokuje długo tłumiony popyt na infrastrukturę AI w Chinach, zwłaszcza wśród dużych dostawców usług chmurowych. Warto jednak zaznaczyć, że należą one do starszej architektury Hopper i dodatkowo zostały celowo zaprojektowane z obniżoną wydajnością. Dla porównania reszta świata ma już do dyspozycji nowoczesną rodzinę Blackwell.