Realme pokaże w tym roku dwa flagowce, w tym jeden z układem Dimensity 1200

Realme zapowiada, że w 2021 roku zaprezentowane będą dwa flagowe smartfony tej marki. Jedno z tych urządzeń jest już na horyzoncie, a będzie go napędzać najnowszy chipset MediaTeka, Dimensity 1200.

Zaprezentowany właśnie MediaTek Dimensity 1200, który znajdzie się nadchodzącym flagowcu marki Realme, to 8-rdzeniowy układ SoC, wykonany w zaawansowanym i energooszczędnym procesie produkcyjnym 6 nm. Oferuje on wysoką wydajność, dzięki połączeniu 4 rdzeni Cortex-A78 oraz 4 rdzeni Cortex-A55, wspieranych przez układ graficzny Mali-G77 MC9. Nie zabrakło też pełnego wsparcia dla wielozakresowej komunikacji 5G, standardu Bluetooth 5.2, ekranów o jeszcze szybszych częstotliwościach odświeżania oraz implementacji zaawansowanych funkcji foto/wideo: obsługa aparatów do 200 Mpix, czy doskonalsza rejestracja materiałów wideo 4K HDR.

Realme ma za sobą historię bliskiej i udanej współpracy z firmą MediaTek. Pod koniec ubiegłego roku do sprzedaży trafił Realme 7 5G (nasz test), wykorzystujący układ Dimensity 800U. W Polsce kosztuje on 999 zł w ofercie sieci Plus i jest najtańszym urządzeniem na rynku, które w pełni wspiera komunikację 5G.

Dwie platformy, dwa flagowce

Realme zamierza w 2021 roku realizować strategię dwóch platform i dwóch flagowców, zapowiedzianą przez Chase Xu, wiceprezesa oraz CMO Realme. Oznacza to, że do rąk użytkowników będą trafiać smartfony bazujące zarówno na mobilnych procesorach MediaTeka, jak i firmy Qualcomm.

Na horyzoncie są więc dwa topowe modele Realme. Jeden z nich zadebiutuje z układem Dimensity 1200, ale w ofercie pojawi się także zapowiedziany już wcześniej model „Race”, wykorzystujący jako platformę konkurencyjny SoC Snapdragon 888.

Źródło tekstu: Realme