MediaTek Dimensity 1200 i 1100 oficjalnie zaprezentowane

Zgodnie z przewidywaniami firma MediaTek zaprezentowała dwa nowe procesory mobilne: MediaTek Dimensity 1200 i 1100.

Nowe układy MediaTeka wykonano w litografii 6 nm - po raz pierwszy w historii firmy - i przeznaczone są dla urządzeń z dwóch różnych segmentów. MediaTek Dimensity 1200 zastąpi model Dimensity 1000+ jako nowy flagowy procesor w ofercie producenta, natomiast MediaTek Dimensity 1100 przeznaczony jest dla urządzeń ze średniego segmentu.

W kwestii specyfikacji oprócz nowego procesu technologicznego MediaTek Dimensity 1200 to przede wszystkim cztery rdzenie Cortex-A78, z których jeden osiąga taktowanie 3 GHz, a pozostałe 2,6 GHz, oraz cztery Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Pracują one w parze z układem graficznym Mali-G77 MC9, który obsługuje wyświetlacze o rozdzielczości maksymalnie 2520x1080, ale o odświeżaniu aż 168 Hz. Podobnie jak ma to miejsce we flagowych układach innych producentów, zastosowany w Dimensity 1200 moduł ISP obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200 MP.

MediaTek Dimensity 1100 również wykorzystuje te same rdzenie, jednak w trochę zmienionej konfiguracji. Wszystkie cztery Cortexy-A78 osiągają maksymalnie 2,6 GHz, natomiast cztery Cortexy-A55 oferują taktowanie do 2 GHz. Podobnie jak w modelu wyższym, także tutaj mamy dostajemy układ graficzny Mali-G77 MC9, który również obsługuje ekrany o rozdzielczości maksymalnie 2520x1080. Różnicą jest jednak maksymalne odświeżanie, które w tym wypadku wynosi 144 Hz. Zastosowane w tańszym modelu ISP obsługuje matryce aparatów o rozdzielczości do 108 MP.

To co łączy obydwa układy, to obsługa sieci 5G i to nawet na dwóch kartach SIM jednocześnie. Jest to funkcja, na której brak narzekali użytkownicy wielu tegorocznych smartfonów wyposażonych w nowy standard łączności.

Pierwsze modele wyposażone w nowe procesory powinniśmy zobaczyć jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Wśród producentów, którzy potwierdzili zamiar ich wykorzystania znaleźli się m.in. Realme, Xiaomi, Vivo i Oppo.

Źródło zdjęć: MediaTek

Źródło tekstu: MediaTek