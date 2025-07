Najlepszy laptop tego roku kupisz w fenomenalnej cenie w Media Expert

Mowa tu rzecz jasna o MacBooku Air M4. I nie zamierzam Wam sprzedawać pustych hasełek, że laptop ten po prostu działa. Kluczowe jest przecież to, jak on działa: a robi to fenomenalnie, przynajmniej w przypadku moich dość skromnych wymagań redakcyjnych.

MacBook Air M4

Dostajemy tu fenomenalny ekran 2,5K o wysokiej jasności i świetnym odwzorowaniu kolorów, co przydaje się nie tylko przy obróbce grafiki, ale i oglądaniu filmów. Tu pomagają także niezwykle dobre głośniki, których nie zagłusza wentylator. A to dlatego, że go nie ma. MacBook Air M4 jest chłodzony pasywnie i to zupełnie bezgłośny kawałek elektroniki, co sprawdza się świetnie przy pracy.

Bateria to natomiast długie godziny pracy. Ładuję go co dwa dni i rzadko muszę sięgać po ładowarkę w trakcie pracy. Co jest zaskakujące jak na laptopa, który waży tylko 1,24 kg. Jego transport, czy praca na kolanach to czysta przyjemność. Zwieńczeniem jest natomiast genialna klawiatura i wysokiej jakości metalowa obudowa. A wszystko to może być Twoje za jedyne 4390 zł.