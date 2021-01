Xiaomi Mi 11 to niewypał? Snapdragon 888 nagrzewa się, telefon zamyka, aparat zawiesza

Zaprezentowany pod koniec grudnia Xiaomi Mi 11 był pierwszym smartfonem z układem Snapdragon 888. Urządzenie przyciąga ciekawą specyfikacją, niezbyt wyśrubowaną ceną, ale najwyraźniej chiński producent pospieszył się z premierą. Xiaomi Mi 11 ma poważne słabości.

Po grudniowej premierze Xiaomi Mi 11 smartfon trafił do sprzedaży w Chinach, jednak nie jest jeszcze dostępny na innych rynkach. W przyszłym miesiącu należy spodziewać się jego światowego debiutu, wraz z modelami Pro i Lite.

Wygląda jednak na to, że producent będzie musiał solidnie się przyłożyć do wprowadzenia Xiaomi Mi 11 na globalne rynki, bo wersja z Chin okazała się niewypałem. Telefon trafił do testów w serwisie GizmoChina, który specjalizuje się w tematach dotyczących tamtejszego rynku. Już po tygodniu używania wyszły poważne wady Xiaomi Mi 11.

Snapdragon 888 nagrzewa się i zwalnia

Najpoważniejszym zarzutem jest to, że największa zaleta telefonu, czyli układ Snapdragon 888 szybko się nagrzewa. Co więcej, naturalną konsekwencją wysokiej temperatury jest zjawisko throttlingu, czyli zmniejszania częstotliwości taktowania procesora, by obniżyć temperaturę. W rezultacie Xiaomi Mi 11 nie jest w stanie w pełni wykorzystać mocy obliczeniowej w teorii tak szybkiego układu.

W realnych testach AnTuTu wynik Xiaomi Mi 11 okazał się też słabszy, niż zachwalał producent – w tym przypadku udało się uzyskać rezultat zaledwie 692 tys. punktów. Wcześniej producent chwalił się, że telefon może wykręcić nawet 745 tys. punktów, co zapewne jest możliwe, ale w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Inne wady Xiaomi Mi 11 wymieniane przez serwis GizmoChina to:

Telefon losowo wyłącza się podczas używania.

podczas używania. Aplikacja aparatu niekiedy ulega awarii i zamyka podczas robienia zdjęć.

niekiedy podczas robienia zdjęć. Niektóre gry nie ładują się poprawnie, pojawiają się wtedy pikselowe szumy na ekranie

pojawiają się wtedy pikselowe szumy na ekranie Jakość zdjęć z aparatu jest przeciętna

z aparatu jest Xiaomi Mi 11 z wykończeniem „vegan leather” grzechocze podczas odtwarzania muzyki przez głośnik.

Jak zaznacza autor tej opinii, w dużej części te mankamenty można naprawić za pomocą aktualizacji oprogramowania. Jest więc szansa, że Xiaomi Mi 11 podczas światowej premiery, a zwłaszcza po wejściu do sprzedaży, będzie już bardziej dopracowany, bez żadnej z tych słabości (bo grzechotanie też można naprawić). Problem nagrzewnia się procesora może jednak wynikać nie z wadliwego softu, ale być konsekwencją wad projektowych i konstrukcyjnych telefonu, a tego już nic nie zmieni.

