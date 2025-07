Nothing Phone (3) oficjalnie. Ma potężny procesor i ekran jak słońce

Smartfony stały się przewidywalne, żadnych różnic, żadnej osobowości. Dlatego daliśmy sobie czas. Po dwóch latach intensywnych prac Phone (3) to nasza odpowiedź – flagowiec stworzony po to, by technologia znów stała się osobista. Ma pobudzać kreatywność, odzwierciedlać tożsamość i dawać ludziom większą kontrolę nad tym, jak się łączą, jak żyją i tworzą. W Nothing nie podążamy za trendami, my tworzymy je razem z naszą społecznością. Carl Pei, dyrektor generalny Nothing

Moc, która robi wrażenie

Nothing Phone (3) jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, wykonany w technologii 4 nm. W porównaniu do poprzednika, Phone (3) oferuje ogromny skok wydajności:

CPU jest szybsze o 36%,

układ graficzny jest mocniejszy aż o 88%,

przetwarzanie zadań AI jest wydajniejsze o 60%.

Za dostarczanie energii do wydajnych podzespołów odpowiada największa w historii marki bateria o pojemności 5150 mAh, wykonana w technologii krzemowo-węglowej (Si/C). Można ją naładować do pełna w 54 minuty dzięki szybkiemu ładowaniu przewodowemu 65 W. Dostępne jest również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W.

Uzupełnieniem całości jest 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K. Jego jasność szczytowa sięga 4500 nitów (HDR), co gwarantuje czytelność w każdych warunkach. Adaptacyjne odświeżanie w zakresie 30-120 Hz zapewnia z kolei płynne działanie. Całość jest odporna na pyły i wodę na poziomie IP68.

To, co wyróżnia Nothing: Glyph i oprogramowanie

Nothing Phone (3) na nowo definiuje interfejs Glyph – charakterystyczne diody na pleckach urządzenia. Tym razem jest to Glyph Matrix. To wyświetlacz micro-LED, który w inteligentny sposób pokazuje kluczowe informacje bez konieczności odblokowywania ekranu. Oprócz powiadomień, dostępne są też mini-gry i narzędzia, takie jak stoper czy wskaźnik baterii, nazwane Glyph Toys.

System aparatów został zaprojektowany z myślą o twórcach. Główny sensor o rozmiarze 1/1,3 cala ma zapewnić szczegółowe zdjęcia w słabym świetle, a bezstratny zoom optyczny pozwoli na większe zbliżenia. Wszystkie aparaty nagrywają stabilne wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Smartfon debiutuje z systemem Nothing OS 3.5 (opartym na Androidzie 15), który wprowadza przemyślane funkcje AI. Jedną z nich jest Flip to Record – wystarczy położyć telefon ekranem do dołu i przytrzymać przycisk, aby automatycznie rozpocząć transkrypcję i podsumowanie rozmowy. Producent złożył też bardzo ważną obietnicę: Phone (3) otrzyma 5 lat głównych aktualizacji systemu Android oraz 7 lat aktualizacji zabezpieczeń.

Dostępność i cena

Nothing Phone (3) będzie dostępny w kolorze czarnym i białym. Zamówienia przedpremierowe ruszają 4 lipca 2025 roku, a regularna sprzedaż rozpocznie się 15 lipca. W Polsce za nowość marki Nothing zapłacimy: