Crucial T710 debiutuje. To rekordowo szybki SSD

Z miesiąca na miesiąc w sklepach przybywa SSD nowej generacji , które korzystają z interfejsu PCIe 5.0 . I o ile pierwsze modele na bazie układów firmy Phison były gorące i wymagały dużych radiatorów z dodatkowymi wentylatorami, tak nowsze propozycje wypadają znacznie lepiej. A udowadnia to debiutujący dzisiaj Crucial T710 .

W Polsce ceny wystartują od 849 złotych

Crucial T710 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2230 , który oparto o najnowszy kontroler Silicon Motion SM2508 , 276-warstwowe kości 3D TLC NAND od Microna oraz pamięć podręczną DRAM typu LPDDR4-4266. Całość dopełnia interfejs PCI Express 5.0 x4 oraz protokół NVMe 2.0.

Mamy tutaj do czynienia z topową wydajnością. Mowa o maksymalnie 14 900 MB/s dla odczytu i 13 800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 200 000 IOPS dla odczytu i 2 300 000 IOPS dla zapisu losowego. To więcej niż w innych flagowych modelach konkurencji, jak np. Samsung 9100 PRO.