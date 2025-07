Masz taki telefon? Dostaniesz mocny argument, by go zmienić

Android 16 już tu jest, ale…

Nowy system wprowadza kilka ważnych usprawnień pod maską – poprawia bezpieczeństwo, rozbudowuje API, oferuje lepsze narzędzia do wielozadaniowości i łączności. Jednak najbardziej efektowne funkcje, jak na przykład pełniejsze wdrożenie Material You Expressive czy tryb desktopowy, dopiero przed nami .

Mimo to, dla fanów Androida i właścicieli smartfonów różnych marek każda nowa wersja systemu to coś wyczekiwanego. No, chyba że… Twój telefon nie zostanie uwzględniony w aktualizacji.