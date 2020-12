Xiaomi Mi 11 Pro zadebiutuje w lutym 2021. Lepszy aparat i szybsze ładowanie

Po wczorajszej premierze Xiaomi Mi 11 wielu fanów marki zaczęło zapewne zadawać sobie pytanie – a co z wersją Xiaomi Mi 11 Pro? Okazuje się, że producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a lepiej wyposażony model pojawi się w lutym.

Pokazany wczoraj Xiaomi Mi 11 to świetnie wyposażony model z układem Snapdragon 888 i ekranem AMOLED QHD+, o ciekawej konfiguracji aparatów i obiecującym systemie audio Harman Kardon. Patrząc jednak krytycznie na niektóre elementy specyfikacji, można by oczekiwać jeszcze czegoś, a Xiaomi zawsze ma przecież modele Pro. Więc…?

Xiaomi Mi 11 Pro po Chińskim Nowym Roku

Jak wynika z informacji Digital Chat Station, Xiaomi Mi 11 Pro oczywiście powstanie, a jego premiery należy oczekiwać po święcie Chiński Nowy Rok, które w 2021 roku przypada na 12 lutego. Dokładna data tego wydarzenia nie została ujawniona, ale istnieje też duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to podczas światowej premiery podstawowej wersji Xiaomi Mi 11.

Czy ten smartfon można ulepszyć?

Procesora o większej wydajności nie ma, również ekran robi świetne wrażenie, nieco słabszym punktem jest jednak sekcja aparatów. Jest tam co prawda główna matryca 108 Mpix, ale jest to model sprzed roku – Samsung ISOCELL HM1 – gdy tymczasem we wrześniu swoją premierę miały nowe sensory Samsunga z pikselami o rozmiarze 0,7 μm, a wśród nich znalazł się nowszy czujnik 108 Mpix – ISOCELL HM2. Zmniejszenie pikseli do rozmiaru 0,7 μm pozwala na montaż aparatów w bardziej płaskich obudowach, dodatkowo też czujnik HM2 wnosi kilka nowych rozwiązań, polepszających jakość obrazu.

W Xiaomi Mi 11 dodatkowe aparaty mają rozdzielczość 13 Mpix (szerokokątny) i 5 Mpix (makro), widać więc, że nie jest to konfiguracja absolutnie topowa, szczególnie rzuca się w oczy brak teleobiektywu i zaawansowanych funkcji zoomu. W Xiaomi Mi 11 Pro należy więc oczekiwać usprawnień dotyczących tej części specyfikacji.

Według Digital Chat Station drugim istotnym usprawnieniem ma być jeszcze szybsze ładowanie. W modelu Xiaomi Mi 11 akumulator o pojemności 4600 mAh można zasilić ładowarką 55 W, podczas gdy w Xiaomi Mi 10 Ultra sprzed niemal pół roku znalazła się funkcja ładowania z teoretyczną mocą aż 120 W. Niewykluczone, że taki też układ zasilnia trafi do Xiaomi Mi 11 Pro. Inna możliwość to wdrożenia bezprzewodowego ładowania Mi Wireless Charging 80 W zamiast 50 W z Xiaomi Mi 11.

