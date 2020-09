Nowe matryce Samsunga z pikselami o rozmiarze 0,7 μm. Największą rozdzielczość ma ISOCELL HM2 108 Mpix

Samsung rozszerzył portfolio matryc aparatów przeznaczonych dla smartfonów o cztery nowe sensory. Wszystkie mają piksele o wielkości 0,7 μm. Producent liczy na to, że premiera nowych czujników przyczyni się do większej dostępności niedrogich smartfonów z aparatami o wysokiej rozdzielczości.

Nowe matryce Samsunga mają piksele o rozmiarze 0,7 μm. Jest to nowa seria czujników koreańskiego producenta, zapoczątkowana w zeszłym roku modelem GH1. Jak przekonuje Samsung, nawet niepozorna różnica 0,1 μm w wielkości piksela ma znaczący wpływ na rozmiary sensora i całego aparatu. Dzięki zastosowaniu pikseli o wielkości 0,7 μm matryce są nawet 15 procent mniejsze niż starsze czujniki 0,8 μm o tej samej rozdzielczości i zmniejszają wysokość modułu aparatu nawet o 10 procent. Mniejsze rozmiary pozwolą z kolei producentom smartfonów na większą elastyczność, na przykład dodatkowe funkcje lub bardziej opływowe obudowy.

Samsung zastosował w nowych matrycach technologie ISOCELL Plus i Smart-ISO, zoptymalizowane specjalnie pod kątem pikseli 0,7 μm. Technologia ISOCELL Plus gromadzi docierające do pikseli światło za pomocą struktury przypominającej ściankę, natomiast Smart-ISO kontroluje tak wpadające światło, odpowiednio dobierając czułość obrazu. Co więcej, Samsung zapowiada, że wraz z premierą tych matryc, co będzie miało miejsce jeszcze w tym roku, wprowadzi nowocześniejszą technologię ISOCELL 2.0, która zwiększy czułość na światło nawet o 12 procent w porównaniu z obecną technologią ISOCELL Plus.

Jakie nowe matryce zaprezentował Samsung?

ISOCELL HM2 to trzecia matryca Samsunga o rozdzielczości 108 megapikseli . Nowy czujnik ma fizyczny rozmiar 1/1,52 cala i został wyposażony w rozwiązanie Super PD, czyli szybszy i bardziej efektywny autofokus z wykrywaniem fazy. Matryca pozwala także na łączenie dziewięciu pikseli w układzie 3x3 oraz 3-krotny bezstratny zoom. Umożliwia rejestrowanie wideo 4K w 120 kl./s.

to ( ) przetwornik obrazu przeznaczony do stosowania w aparatach teleskopowych lub ultraszerokokątnych. GM5 umożliwia szybkie nagrywanie w rozdzielczości Full HD przy 480 kl./s. Czujnik oferuje również funkcję , która przyspiesza przetwarzanie obrazu, wysyłając do procesora odczyty długich, średnich i krótkich ekspozycji każdego rzędu pikseli. Jak zapewnia Samsung, naprzemienny HDR może zapewnić jaśniejsze i wyraźniejsze obrazy z mniejszym szumem. ISOCELL JD1 to matryca o rozdzielczości 32 megapikseli (2x2) i przekątnej 1/3,14 cala. Przeznaczona jest dla aparatów selfie, montowanych w ekranach bezramkowych lub wysuwanych z obudowy modułach. Samsung przekonuje, że aparat z matrycą JD1 może być umieszczony pod wyświetlaczem. Podobnie jak GM5, JD1 jest również pierwszym czujnikiem obrazu ISOCELL oferującym naprzemienny HDR.

