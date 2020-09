Samsung One UI 3.0 – pełna lista zmian. Co nowego przyniesie nakładka poza Androidem 11?

Poznaliśmy już pierwsze zrzuty ekranu przygotowanego przez Samsunga interfejsu One UI 3.0, ale jakie właściwie zmiany wnosi ta nakładka, poza aktualizacją do Androida 11?Dzięki specjalistom z Xda-Developers poznaliśmy pełen changelog z wersji beta One UI 3.0.

Po debiucie interfejsu One UI 2.5, który pojawił się wraz z nową serią Note20, Samsung rozpoczął prace nad kolejną edycją swojej nakładki – One UI 3.0. W zeszłym tygodniu producent ogłosił program beta One UI 3.0 dla deweloperów, a teraz wczesne wersje rozwojowe tego oprogramowania trafiają do wybranych użytkowników Galaxy S20 w Korei i Stanach Zjednoczonych.

Nowa aktualizacja ma rozmiar 2,5 GB i przychodzi wraz z poprawką bezpieczeństwa Androida z 1 września. Jest to już Android 11. Specjaliści z forum XDA Developers przyjrzeli się bliżej paczce rozsyłanej przez Samsunga i dotarli do pełnej listy zmian.

Samsung One UI 3.0 beta – pełna lista zmian

Ekran główny

Dotknij i przytrzymaj aplikację, aby dodać powiązany widżet.

Wyłącz ekran, dwukrotnie dotykając pustego obszaru ekranu głównego. Tę opcję można włączyć, wybierając Ustawienia> Funkcje zaawansowane> Ruch i gesty.

Ekran blokady

Dynamiczny ekran blokady ma teraz więcej kategorii i można wybrać więcej niż jedną.

Ulepszone zostały widżety ekranu blokady.

Szybki panel

Można wygodniej przeglądać swoje rozmowy i multimedia w osobnych sekcjach, przesuwając palcem w dół od góry ekranu.

AOD

Ulepszono widżety trybu Always On Display.

Ułatwienia dostępu

Użytkownik otrzymuje szybki dostęp do najważniejszych ustawień ułatwień dostępu już podczas pierwszej konfiguracji urządzenia.

Smartfon sugeruje zalecane funkcje ułatwień dostępu na podstawie tego, z czego korzysta użytkownik.

Możliwość dodania skrótu ułatwień dostępu w ustawieniach.

Funkcja wykrywania dźwięku współpracuje teraz z urządzeniami SmartThings, takimi jak telewizory i oświetlenie, które mogą powiadamiać, gdy dzwoni dzwonek do drzwi lub płacze dziecko.

Klawiatura Samsung

Klawiaturę można teraz łatwiej znaleźć w ustawieniach w części Zarządzanie ogólne w Ustawieniach, a najważniejsze opcje klawiatury zostały przeniesione na pierwsze miejsce.

Samsung DeX

Można teraz bezprzewodowo łączyć się z obsługiwanymi telewizorami.

Nowe gesty dotykowe touchpada ułatwiają zmianę powiększenia ekranu i rozmiaru czcionki.

Przeglądarka Samsung Internet

Dodana została opcja blokowania przekierowywania stron internetowych po dotknięciu przycisku wstecz.

Dodano ostrzeżenia i opcje blokowania stron internetowych, które wyświetlają zbyt wiele wyskakujących okienek lub powiadomień.

Zmieniono układ menu, aby ułatwić obsługę aplikacji.

Pojawiło się kilka nowych drozszerzeń, w tym funkcja tłumaczenia stron internetowych.

Dodano opcję ukrywania paska stanu, by wyświetlać strony na większej powierzchni.

Zwiększono maksymalną liczbę otwartych kart do 99.

Pojawiła się też możliwość blokowania i zmiany kolejności zakładek.

Ulepszono wygląd paska kart.

Zakończono obsługę bocznego panelu dla przeglądarki Samsung Internet.

Kontakty i telefon

Dodano możliwość jednoczesnej edycji wielu połączonych kontaktów.

Dodano opcję, która pomaga szybko usunąć zduplikowane kontakty.

Ulepszone wyszukiwanie kontaktów.

Okres przechowywania w koszu usuniętych kontaktów został wydłużony z 15 do 30 dni.

Rozmowy telefoniczne

Dodano możliwość personalizacji ekranu połączenia za pomocą własnych zdjęć i filmów.

Wiadomości

Wprowadzony został kosz do przechowywania ostatnio usuniętych wiadomości.

Dodano możliwość włączania i wyłączania połączeń i wiadomości tekstowych na innych urządzeniach za pomocą procedur Bixby.

Kalendarz

Wydarzenia, które mają ten sam czas rozpoczęcia, są teraz wyświetlane razem w widoku miesiąca i harmonogramu.

Przeorganizowane zostały opcje dodawania i edycji wydarzeń.

Ulepszony wygląd powiadomień pełnoekranowych.

Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

Dodano trendy do tygodniowego raportu użytkownika. Można zobaczyć, jak zmieniło się nasze wykorzystanie urządzenia od poprzedniego tygodnia i sprawdzić czas użytkowania każdej funkcji.

Dodano czas użytkowania telefonu podczas prowadzenia samochodu do raportu tygodniowego.

Dodano widżet cyfrowej równowagi do ekranu blokady, dzięki któremu można bez odblokowywania sprawdzić czas wykorzystania telefonu.

Dodano oddzielne profile dla trybu osobistego i służbowego.

Aparat fotograficzny

Zwiększona została funkcjonalność i użyteczność autofokusu i automatycznej ekspozycji.

Ulepszona została stabilizacja podczas robienia zdjęć księżyca przy dużym powiększeniu.

Edytor zdjęć

Dodano możliwość przywrócenia edytowanych zdjęć z powrotem do ich oryginalnych wersji.

Bixby Routine

Zgrupowane gotowe procedury pomagają szybko rozpocząć pracę i ułatwiają tworzenie własnych procedur.

Dodano nowe warunki, takie jak określony czas rozpoczęcia, odłączenie urządzenia Bluetooth lub sieci Wi-Fi, połączenie z określonego numeru i inne.

Dodano nowe akcje, w tym ustne polecenia Bixby i funkcje ułatwienia dostępu.

Można także wybrać niestandardową ikonę do każdej procedury i dodać procedury do ekranu blokady, by łatwiej z nich korzystać.

