One UI 3.0 - mamy pierwsze zrzuty ekranów

W ubiegłym miesiącu Samsung ogłosił nadchodzący program beta nakładki One UI 3.0 dla użytkowników rodziny Galaxy S20. Dzisiaj producent zaczął rozprowadzać wersję pre-beta do zarejestrowanych deweloperów z USA i Korei Południowej. Dzięki temu do sieci trafiły pierwsze grafiki, pokazujący wygląd nakładki.

Pierwsze zrzuty ekranu nakładki One UI 3.0 pokazują nam przede wszystkim zmiany w desingu. Należy jednak pamiętać, że to bardzo wczesny etap produkcji i finalnie nakładka może prezentować się nieco inaczej. Widzimy tu m.in. nowy widżet do kontroli multimediów, panel szybkich ustawień oraz ostatnio używane aplikacje.

Zmiany w większości mają charakter kosmetyczny. Jak na razie na zrzutach ekranu nie pojawiła się żadna absolutnie nowa i świeża funkcja.

Zobacz: Smartfony Samsung Galaxy S10 właśnie się aktualizują do One UI 2.5

Wiemy natomiast, że wśród nowości, jakie przyniesie One UI 3.0, znajdą się m.in. usprawnienia autofokusa oraz zoomu dla aparatu, nowe opcje szybkiego usuwania i wyszukiwania kontaktów, bardziej zaawansowane opcje kontroli rodzicielskiej, nowa edycja przeglądarki Samsung Internet (z wbudowanymi rozszerzaniami), a także wygodniejsze opcje w innych elementach interfejsu.

Finalna wersja nakładki dla użytkowników ma ukazać się jeszcze w tym roku. Należy pamiętać, że jest ona przeznaczona dla smartfonów z systemem Android 11.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Twitter, XDA Developers, SamMobile

Źródło tekstu: SamMobile