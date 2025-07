Przez Niemcy popularna aplikacja zniknie ze Google Play i App Store

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia sprawy. Otóż berliński komisarz do spraw ochrony danych Meike Kamp twierdzi, że DeepSeek bezprawnie zbiera dane niemieckich użytkowników . Te są przetwarzane na chińskich serwerach, naruszając tym RODO. Z tego też powodu zwrócił się on do Google i Apple z wnioskiem o zablokowanie tej aplikacji w Sklepie Play, oraz App Store .

Pozytywy sprawy

Oczywiście, jak najbardziej ma on rację. DeepSeek nie przestrzega europejskich przepisów jeśli chodzi o ochronę danych. Nie wiadomo co się z nimi później dzieje. Mogą one być sprzedawane, lub udostępniane chińskim firmom, albo przetwarzane na potrzeby tamtejszego aparatu państwowego. Tamten nie jest natomiast znany z troski o prywatność obywateli, więc do obcokrajowców również nie będzie podchodził w inny sposób.