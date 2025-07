Sklep Play: Aplikacje za 112 zł dostaniesz za darmo

Dziś znajdziemy tam kilka niezwykle użytecznych programów, które ułatwią nam życie, a jedna wręcz pomoże nam zacząć w nim zupełnie nowy etap. I to wszystko całkowicie za darmo.

Prosta aplikacja, która może być nieocenioną pomocą podczas remontu, lub budowy. Pozwala ona sfotografować i opisać wszystkie uwagi i posegregować wedle pomieszczeń i pięter . Kiedy pracowałem przy zakładaniu instalacji elektrycznej, niestety nie miałem pojęcia o tej apce. A szkoda, bo znacznie ułatwiłaby mi ona życie. Jej standardowa cena to 26,99 zł , a dziś możecie ją dostać całkowicie za darmo.

Każdy, kto chociaż raz próbował stworzyć CV, wie, jak uciążliwe są te wszystkie niby darmowe kreatory. Zwykle po stworzeniu gotowego pliku okazuje się, że żeby go pobrać, należy zapłacić, albo widzimy wielki znak wodny, który możemy usunąć po uiszczeniu płatności. Tutaj mamy do dyspozycji program, który kosztuje 28,99 zł. Jednak w tej promocji możecie go dostać całkowicie za darmo.