Ten telewizor to bestia. Nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić

97-calowy telewizor OLED ze zintegrowanym systemem audio i oświetleniem

Najnowszy model telewizora Loewe Stellar OLED odznacza się aż 97-calowym ekranem i uzupełnia portfolio firmy, która do tej pory oferowała modele od 42 do 83 cali.

Ten model to największy telewizor marki Loewe, chociaż w odróżnieniu od modeli z 2024 r., nie posiada on matrycy najnowszej generacji MLA OLED, które znajdziemy w wariantach OLED TV Loewe dostępnych w rozmiarach od 42 do 83 cali. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że takie panele nie istnieją w wersji 97-calowej. W odróżnieniu od mniejszych modeli telewizorów OLED Loewe, 97-calowy wariant wyposażony jest w system Hisense Vidaa zamiast samsungowego Tizena.