Plus wchodzi na TikToka. Na start duet z Emilio Piano

Nowy kanał, nowa energia

Plus dołącza do TikToka i nie robi tego po cichu. Pierwszy film na nowym profilu "plus_pl" to współpraca z Emilio Piano – włoskim muzykiem, którego dynamiczne i emocjonalne wykonania notują setki milionów wyświetleń. Artysta ma na koncie ponad 258 milionów polubień, a jego styl i energia idealnie wpisują się w klimat platformy. W premierowym materiale pojawia się utwór "Bella Ciao" w nowej aranżacji – to początek serii treści, które Plus planuje publikować regularnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

To jednak nie tylko jednorazowy występ znanego influencera. Plus zapowiada długofalową obecność na TikToku, nastawioną na lekką rozrywkę i pozytywne emocje. Co istotne – w rolach głównych zobaczymy nie celebrytów z telewizji, a twórców dobrze znanych użytkownikom TikToka.

TikTok to jeden z najważniejszych kanałów komunikacji. Obecność Plusa na TikTok-u to naturalny krok w rozwoju naszej strategii. Chcemy być tam, gdzie nasi odbiorcy i mówić do nich w sposób, który jest dla nich atrakcyjny i autentyczny. Karolina Walo, Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji Plusa

Znani twórcy, szybkie formaty, zero nudy

Nowy profil Plusa ma być dynamiczny i różnorodny, ale zawsze bliski internetowej kulturze. Oprócz Emilio Piano, w projekt zaangażowani są między innymi Natalia Sisik (175 mln polubień), Dr z TikToka (26 mln), Grafoman (15 mln) i Marcel Wasiluk (111 mln). To twórcy dobrze zakorzenieni w polskim TikToku, którym odbiorcy ufają i których chętnie oglądają.

Treści będą krótkie, lekkie i wyraźnie oddzielone od tradycyjnych reklam. Chodzi o rozrywkę, autentyczność i bycie "na czasie". To kierunek zgodny z tym, co Plus realizuje już w innych obszarach – choćby oferując światłowód i dostęp do platform streamingowych.

Grupa Polsat Plus idzie za ciosem

Profil Plusa to nie jedyny kanał Grupy Polsat Plus na TikToku. Już wcześniej na platformie obecne były między innymi Polsat – jeden z liderów zasięgów i aktywności – oraz Plush, który konsekwentnie buduje swój wizerunek jako marka bliska młodym. Teraz do tej grupy dołącza główny brand telekomunikacyjny. Pokazuje to, że dla operatora TikTok czymś więcej niż tylko chwilowym trendem.