x-kom pokazuje pazur. Nauszne słuchawki Sennheiser za 299 zł

I oczywiście: najlepsze co można zrobić to kupić słuchawki z jakością studyjną za grube tysiące. Zejdźmy jednak na ziemię i z wybitnej jakości przejdźmy do bardzo dobrej. Za to dostępnej w świetnej promocji, dzięki której zapłacimy za nią jedyne 299 zł.

Sennheiser HD 450BT

Bo to właśnie za tyle możecie kupić te porządne słuchawki, które standardowo są wyceniane na 399 zł. Nawet jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat ich ceny podstawowej, to wyróżniają się one w swoim segmencie naprawdę szerokim pasmem przenoszenia, które mieści się w zakresie 18 ~ 22000 Hz. Zwykle w tym budżecie jest to 20 ~ 20000 Hz, więc jest odczuwalnie szerzej.

Nie brakuje tu także ANC, a ich bateria pozwala na 30 godzin ciągłego słuchania muzyki. Jeśli chodzi o połączenie, to możemy słuchać muzyki zarówno za pomocą Bluetooth, jak i przewodowo. A to dlatego, że znalazło się w nich gniazdo AUX. A wszystko to za jedyne 299 zł.