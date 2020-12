Xiaomi Mi 11 zalicza bardzo dobry start przedsprzedaży

Xiaomi zaprezentował dzisiaj swoją nową serię smartfonów Xiaomi Mi 11. Wygląda na to, że udało się trafić w dziesiątkę. Tak wynika z liczby klientów, którzy zgłosili chęć zakupu w przedsprzedaży.

Xiaomi nie jest największym producentem smartfonów na rynku chińskim. Nie jest nawet drugi. Ani trzeci. Nie znaczy to faktu, że nie ma swojej grupy oddanych fanów i nie robi czego się da, by wyprzedzić Vivo i Oppo. Huawei na rynku chińskim to jednak całkowicie osobna galaktyka. W zdobyciu nowego rynku ma pomóc dzisiejsza premiera Xiaomi Mi 11. Telefon nie wszedł jeszcze do oficjalnej sprzedaży, to stanie się pierwszego stycznia. Teraz trwa z kolei przedsprzedaż w chińskim serwisie JD. To ten sam, który był jednym z kandydatów do przejęcia Honora od Huaweia.

Już teraz 400 tysięcy osób zgłosiło chęć udziału w przedsprzedaży. To naprawdę imponujący wynik. Producenci często lubią mówić jak szybko wyprzedała się pierwsza partia urządzeń, zwykle jednak specjalnie jest ich bardzo mało. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Przypomnijmy: model ma przekątną ekranu 6,79 cala, Snapdragona 880, potrójny aparat główny 108 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix i pojedynczy aparat przedni 20 Mpix. Akumulator ma pojemność 4600 mAh. Cena Xiaomi Mi 11 zaczyna się od 3999 juanów, czyli około 2250 zł, za wersję 8/128 GB. Wariant 8/256 kosztuje 4299 juanów (2418 zł), a 12/256 - 4699 juanów (2643 zł).

Źródło tekstu: notebookcheck