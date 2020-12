Xiaomi MIUI 12.5 jest ładniejsze, szybsze i podobno bezpieczniejsze

Xiaomi zaprezentowało właśnie nowy model Xiaomi Mi 11, a wraz z nim sporą aktualizację swojego systemu. MIUI 12.5 prezentuje się bardzo ładnie, ma być też szybszy i bezpieczniejszy od poprzednika.

System MIUI 12.5 to „pełna wersja, przebrana za DLC”, jak opisał ją Jin Fan, dyrektor generalny działu oprogramowania w Xiaomi. Numer na to nie wskazuje, ale programiści Xiaomi włożyli w to wydanie tyle samo pracy, co w każdą „okrągłą” wersję. Dlaczego więc nie wydali wersji 13? Nie od dziś wiadomo, że Chińczycy bywają przesądni i niektórych liczb unikają jak ognia.

Xiaomi nie kryje się z fascynacją systemem iOS. Podczas prezentacji nakładka MIUI była wielokrotnie porównywana do niedoścignionego wzoru. MIUI 12.5 ma nam zapewnić animacje na równie wysokim poziomie… a nawet identyczne.

Wzorem konkurentów Xiaomi ułatwia też współpracę smartfonu z komputerem z systemem Windows. Xiaomi chwali się, że z MIUI 12.5 ma najmniej obowiązkowych aplikacji na rynku. Te, których nie lubisz, a których nie da się usunąć, można będzie ukryć. Tę funkcję Xiaomi również podpatrzyło na iOS.

Skoro już o tym mowa, Xiaomi pochwaliło się też nową dynamiczną tapetą, uderzająco podobną do tej z macOS. Oświetlenie zmienia się wraz z porą dnia, ale zamiast wydmy na pustyni Mojave możemy obserwować szczyt góry Siguniang. Artyści przygotowali też scenerie inspirowane różnymi miejscami na Ziemi, razem z towarzyszącymi im efektami dźwiękowymi.

Xiaomi szybsze i bezpieczniejsze

MIUI 12.5 ma być lżejszy i bardziej ekonomiczny niż poprzednik. Optymalizacja interfejsu pozwoliła na zmniejszenie użycia pamięci przed podstawowe sceny nawet o 20%. Aplikacje systemowe zostały zoptymalizowane osobno i mają zużywać średnio o 35% mniej pamięci i 25% mniej energii.

Zobacz: Xiaomi: Redmi 7, Redmi Y3, Redmi 6 i Redmi 6A jednak nie dostaną aktualizacji do MIUI 12

Zobacz: Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro dostają Androida 11

Zobacz: Xiaomi Mi 11 bez ładowarki, ale... jednak z ładowarką

Od MIUI 12 Xiaomi bardzo stara się dbać o bezpieczeństwo systemu, wprowadza dodatkowe funkcje i chwali się certyfikatami jakości. W MIUI 12.5 pojawiły się kolejne nowości w tym zakresie. Użytkownik będzie mógł odebrać aplikacjom dostęp do prywatnych danych, zawartości schowka czy lokalizacji (można zastosować „pozycjonowanie romyte”). System nie będzie też zapisywał żadnych wrażliwych informacji, na czele z hasłami. Xiaomi chwali się, że MIUI 12.5 to pierwszy Android z włączoną pełną izolacją aplikacji (piaskownicą).

Czy dostaniesz MIUI 12.5?

Nie wiemy jeszcze jakie modele dostaną MIUI 12.5 i kiedy. Xiaomi podało natomiast listę modeli, dla których dostępne będzie wydanie beta w Chinach. Lista obejmuje aktualnie 21 modeli, przy czym niektóre są dostępne tylko na rodzimym rynku:

Xiaomi 10 Youth Edition / 10 / 10 Pro / Extreme Commemorative Edition,

Redmi K30 / K30 5G / K30 Pro / K30i 5G / K30S Extreme Commemorative / K30 Extreme Commemorative Edition,

Xiaomi 9 / 9 SE,

Xiaomi CC9e / CC9 Pro,

Redmi K20 / K20 Pro,

Redmi 10X 5G / 10X Pro,

Redmi Note 7 / Note 7 Pro,

Redmi Note 9.

Oczywiście MIUI 12.5 jest już fabrycznie zainstalowany na nowiutkim Xiaomi Mi 11.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi, wł., Sina.com.cn