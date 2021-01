Xiaomi Mi 11 – pierwszego dnia rozeszło się ponad 500 tys. egzemplarzy, producent świętuje

Xiaomi Mi 11 miał swoją premierę pod koniec grudnia, a od 1 stycznia smartfon wszedł do sprzedaży w Chinach. Teraz producent pochwalił się wysokimi wynikami z pierwszego dnia rynkowego debiutu swojego nowego flagowca.

Xiaomi Mi 11 wprowadzony został do przedsprzedaży 31 grudnia, a 1 stycznia smartfon był już dostępny w pełnej sprzedaży on-line w pierwszej, ograniczonej serii. Rozszedł się dosłownie w kilka minut. Po nich spóźnieni chętni do kupna Xiaomi Mi 11 witani byli komunikatem „wyprzedany”, a producent z zadowoleniem liczył zyski.

Po pierwszym dniu firma szacowała, że sprzedaż osiągnęła wartość 1,5 mld juanów, czyli ponad 860 mln zł. Z pierwszych kalkulacji na podstawie tej kwoty wynikało, że mogło się rozejść około 350 tys. sztuk Xiaomi Mi 11. Teraz jednak producent podliczył ostatecznie rzeczywiste wyniki z kilku kanałów sprzedaży i pochwalił się, że jego nowy flagowiec trafił do rąk ponad 500 tysięcy nabywców. Xiaomi tak się z tego cieszy, że szefowie firmy urządzili z tej okazji małą celebrację, dokumentując to na Weibo.

Pierwszego dnia do sprzedaży trafiły różne wersje Xiaomi Mi 11. Okazało się, że najmniej pożądany był zestaw w wariancie „green edition”, który sprzedał się zaledwie w liczbie 20 tysięcy sztuk. W tym przypadku green nie odnosi się do koloru obudowy, lecz do ekologii – ta wersja pozbawiona jest ładowarki w pudełku. Xiaomi przekonywało przed premierą, że to dobre posunięcie związane z troską o środowisko naturalne, lecz jak widać, klienci nie podchwycili tego pomysłu i wybrali warianty z ładowarką.

Xiaomi Mi 11 ma zakrzywiony na czterech krawędziach ekran AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 2K QHD+. Jego sercem jest układ Snapdragon 888 z modemem 5G wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Telefon wyposażony jest też w potrójny aparat 108 Mpix + 13 MPix + 5 Mpix, głośniki stereo i baterię 4600 mAh z szybkim ładowaniem 55 W. Najtańszy wariant 8/128 GB wyceniony został na kwotę 3999 juanów, czyli około 2250 zł.

