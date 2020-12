Realme 7 5G - tani telefon, a ma 5G i wiele innych zalet

Realme 7 5G to kolejny smartfon z serii siódemek tej marki, który trafia na polski rynek, będąc równocześnie jednym z najtańszych urządzeń tego typu, obsługujących łączność 5G. Podobnie jak inne modele z serii, Realme 7 5G przyciąga wzrok swoim designem. Jednak dobry wygląd to nie wszystko.

Jak dotąd sieci 5G rozwijają się w Polsce z niezbyt imponującymi wynikami, co jest winą przede wszystkim opóźniającej się aukcji na nowe częstotliwości, które pozwoliłyby nowej technologii rozwinąć skrzydła. Z czasem jednak powinno być z tym coraz lepiej, więc smartfony z łącznością 5G będą coraz bardziej pożądanym towarem.

Obsługa sieci 5G rozpoczęła się najpierw w drogich, flagowych smartfonach, jednak w ostatnim czasie na rynek trafia coraz więcej modeli w bardziej przystępnych cenach. Do takich należy Realme 7 5G, który został wyceniony w naszym kraju poniżej 1300 zł. Co ów model ma do zaoferowania? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

195 g, 9.1 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 256 GB - od 1269,00 zł na 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.5" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 405 ppi) MediaTek Dimensity 800U 5G, 2,40 GHz Android v.10.0 5000 mAh, USB-C

Najważniejsze cechy telefonu (RMX2111):

Obudowa z tworzywa sztucznego, Corning Gorilla Glass,

Wymiary: 162,2 x 75,1 x 9,1 mm, masa: 195 g,

6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 405 ppi), 120 Hz, czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania (prawy bok),

Ośmiordzeniowy chipset MediaTek Dimensity 800U (2 x Cortex-A76 Gold @2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Mali-G57 MC3,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1 (109 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD do 256 GB,

2 gniazda na karty nanoSIM, SIM 2 zamiennie z microSD,

Łączność 5G (do 2,34 Gb/s), LTE (800/150 Mb/s), Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS / Beidou / Galileo, USB-C 2.0,

Główny aparat 48 Mpix (1/2", 0,8 µm), obiektyw 25,37 mm z przysłoną f/1.8, PDAF, lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 8 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 15,72 mm 119° z przysłoną f/2.3; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw 23,21 mm z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro; czwarty aparat 2 Mpix, obiektyw 21,88 mm z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 16Mpix (1/3,1", 1,0 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.1, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie Dart 30 W,

Android 10 z interfejsem Realme UI (test na oprogramowaniu RMX2111_11_A.10),

Cena: 999 zł.

Zawartość opakowania

W „tradycyjnym”, żółtym pudełku przyjechał do mnie Realme 7 5G w kolorze Baltic Blue (niebieskim). Oprócz smartonu, w kartonowym opakowaniu znalazła się ładowarka sieciowa Dart o mocy 30 W (5 V / 6 A), przewód USB A-C oraz metalowy kluczyk do wysuwania tacki na karty (2 x nanoSIM lub nanoSIM + microSD). Zestaw uzupełniony był o przezroczyste etui na telefon.

Realme nie dołącza z reguły do swoich smartfonów żadnych słuchawek, więc podczas testów posiłkowałem się własnymi: przewodowymi M6-Pro oraz bezprzewodowymi Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak