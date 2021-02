T-Mobile bez nonsensów to abonament i telefon za 0 zł przez pół roku

T-Mobile Polska ruszył z nową kampanią reklamową bez nonsensów. Magentowy operator przypomina w niej o swojej ofercie dla przenoszących numer, którzy mogą liczyć na 6 miesięcy abonamentu i rat za telefon w wysokości 0 zł.

Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych, a rozpoczęty niedawno rok 2021 to doskonały czas na zmiany. Pechowy dzień? Monotonia i ograniczony kontakt z bliskimi, a do tego problemy z telefonem i połączeniami? Nie wszystkie problemy możemy rozwiązać, ale na pewno mamy dla nowych klientów świetne rozwiązanie, które pozwoli im cieszyć się nowoczesnym smartfonem i dobrą jakością sieci – a to wszystko aż przez pół roku bez opłat.

W nowej kampanii reklamowej T-Mobile przypomina o ofercie dla osób przenoszących numer do magentowej sieci. Każdy, kto się na to zdecyduje, będzie mógł wybrać ofertę abonamentową XS, S, M lub L z dowolnym telefonem, a w prezencie powitalnym otrzyma prezent w postaci opłaconych już usług i rat za wybrane urządzenie za pół roku. W tym wariancie umowa jest podpisywana na okres 24 miesięcy i 36 rat za urządzenie, z opłatą początkową za telefon. Nowy klient, dołączając do T-Mobile, będzie mógł skorzystać ze zniżek rodzinnych oraz promocyjnej oferty na światłowód.

W swoich spotach T-Mobile szczególnie poleca trzy smartfony:

