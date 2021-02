T-Mobile: odbierz zegarek Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie

T-Mobile rozpoczął akcję promocyjną telefonu Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Każdy, kto przenosząc numer, wybierze ten model u operatora, może liczyć na prezent – Xiaomi Mi Watch Lite.

Akcja, w której można dostać zegarek Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie, to jedno z działań operatora, w którym zachęca on klientów do korzystania z sieci 5G. T-Mobile informuje, że już co czwarte urządzenie wprowadzone do oferty w zeszłym roku obsługiwało standard sieci piątej generacji. Obecnie klienci magentowego operatora mogą wybierać spośród 26 smartfonów i 2 routerów 5G.

Zobacz: Zegarek Xiaomi Mi Watch Lite od dziś dostępny w Polsce

Jak przekonuje operator, na szczególną uwagę wśród telefonów z 5G zasługuje model Xiaomi Redmi Note 9T 5G, który w T-Mobile jest dostępny w zestawie ze smartwatchem Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie.

Dodatkowo osoby, które przeniosą numer do T-Mobile, otrzymają nie tylko darmowy zegarek, ale także pół roku bezpłatnego abonamentu, a 6 rat 0 zł za wybrany smartfon.

Operator przekonuj też, że zestaw Xiaomi Redmi Note 9T 5G z zegarkiem Xiaomi Mi Watch to pod każdym względem wymierna korzyść. T-Mobile przedstawia przykładowe wyliczenie, z którego wynika, że dla osób przenoszących numer Xiaomi Redmi Note 9T 5G w abonamencie M będzie kosztował 39 zł na start. Koszt pierwszych 6 rat wyniesie 0 zł, a od 7. raty będzie to 35 zł miesięcznie – oszczędność w tym wariancie wyniesie 540 zł. Z kolei przy wyborze taryfy L klienci mogą zaoszczędzić w sumie aż 660 zł (6 rat 35 zł i 6 razy 75 zł opłaty abonamentowej). Nowy klient, dołączając do T-Mobile, będzie mógł od razu skorzystać ze zniżek rodzinnych.

Zobacz: Redmi Note 9T ma Dual SIM 5G i debiutuje w świetnej cenie. Będzie też w Polsce

Zobacz: T-Mobile: światłowód do końca roku za darmo, gratisowe 30 GB z routerem przez 6 miesięcy, pół roku bez opłat za abonament i telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile