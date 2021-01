Redmi Note 9T ma Dual SIM 5G i debiutuje w świetnej cenie. Będzie też w Polsce

Rosnąca konkurencja na rynku smartfonów 5G sprzyja dobrym cenom. Xiaomi zaprezentowało model Redmi Note 9T z 5G, który już w styczniu dostępny będzie także na polskim rynku. Ceny są dość atrakcyjne, urządzenie ma też trafić do ofert naszych operatorów.

Podczas premiery firma Xiaomi przedstawiła Redmi Note 9T jako pierwszy telefon marki z 5G, chociaż nie jest to ścisła informacja. Premierowy model to światowy wariant Redmi Note 9 5G, który wcześniej zadebiutował już na rynku chińskim.

Redmi Note 9T 5G dostępny będzie w czarnej lub fioletowej, odpornej na zachlapania obudowie z zaokrąglonym tyłem Unibody 3D, wykończonym teksturą z poliwęglanu. Ekran DotDisplay IPS ma przekątną 6,53 cala i rozdzielczość Full HD+, a jego maksymalna jasność wynosi 450 nitów. Wyświetlacz jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 5, odznacza się też certyfikacją Widevine L1 dla mediów strumieniowych oraz TÜV Rheinland, co jest gwarancją niskiej emisji światła niebieskiego. Z boku urządzenia znajduje się przycisk włącznika z czytnikiem linii papilarnych.

Sercem Redmi Note 9T jest układ MediaTek Dimensity 800U (2 × Cortex-A76, taktowanie do 2,4 GHz + 6 × Cortex-A55, taktowanie do 2,0 GHz) z wbudowanym modemem 5G. Jego dużą zaletą, w porównaniu do dostępnych u nas telefonów Xiaomi z 5G, jest wsparcie dla Dual SIM w 5G. Atut tego układu stanowi także wykorzystanie technologii MIMO4x4 oraz użycie wielu anten, które mają zapewnić zawsze stabilne połączenie. Redmi Note 9T 5G został wyposażony również w moduł NFC umożliwiający płatności zbliżeniowe. Nie zabrakło wyjścia jack 3,5 mm, jest też emiter podczerwieni.

Zobacz: MediaTek prezentuje układ z Dual SIM 5G i podwójnym VoNR – Dimensity 800U

Redmi Note 9T dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci wewnętrznej – z 64 GB (UFS 2.1) lub 128 GB (UFS 2.2). Niestety, producent przewidział tylko jeden wariant pamięci RAM – 4 GB (LPDDR4X).

Smartfon wyposażony jest w potrójny aparat z głównym sensorem 48 Mpix (f/1,79), towarzyszą mu aparat makro 2 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). W aplikacji aparatu znajduje się kilka zaawansowanych funkcji, takich jak Tryb Nocny, tryb Pro, zapis w RAW czy zdjęcia HDR. Przedni aparat ma 13 Mpix (f/2,25).

Energię do pracy Redmi Note 9T dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 18 W. W zestawie znajduje się ładowarka 22,5 W.

Wymiary telefonu to 161,96 mm × 77,25 mm × 9,05 mm, waga 199 g.

Zobacz: Realme 7 5G dostępny na wyłączność w Plusie za 999 zł! To najtańszy smartfon 5G w Polsce

Redmi Note 9T 5G dostępny będzie w Polsce w cenie 1199 zł za wersję 4 GB + 64 GB oraz 1299 zł za wariant 4 GB + 128 GB. Sprzedaż Redmi Note 9T 5G rozpocznie się 18 stycznia. Smartfon będzie można kupić u operatorów Play, T-Mobile i Orange oraz na mi-home.pl, mi-store.pl i mi-markt.pl.

Co więcej, kupując w polskich kanałach dystrybucji Xiaomi telefon Redmi Note 9T 5G w wersji 4 GB + 128 GB, w kolorze fioletowym (Daybrake Purple), w dniach 14-17 stycznia, klienci otrzymają w zestawie Mi Watch Lite.

