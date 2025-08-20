Sprzęt

Ogromny ekran, potężny aparat i mocarna bateria, a wszystko to za mniej, niż 1000 zł

Budżet do 1000 zł jest dla wielu granicą, której nie chcą przekroczyć przy zakupie smartfona. I chociaż z powodu inflacji wartość tych pieniędzy znacznie spadła, to przecież spadły także ceny nowoczesnych technologii. Tym samym nie trzeba wydawać fortuny, żeby móc się cieszyć naprawdę wybitnymi urządzeniami, czego najlepszym dowodem jest Honor Magic7 Lite 5G, którego możecie dziś kupić za jedyne 999 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:53
0
Honor Magic7 Lite 5G Potężna bateria i mocny aparat

Honor Magic7 Lite 5G

Smartfon ten oferuje 6,78-calowy ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, czyli prawdziwą bestię. Podobnie sprawa ma się z baterią: ta oferuje aż 6600 mAh i wspiera ładowanie do 66 W. Jest więc bardzo pojemna i szybko ją uzupełnimy. Na uwagę zasługuje także aparat ze swoimi 108 Mpix.

A co z pozostałymi parametrami? Tu też jest dobrze. Sercem urządzenia jest Snapdragon 6 Gen1, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB. Nie zabrakło także NFC i odporności na pył i wodę w ramach normy IP54. A wszystko to za jedyne 999 zł.

Honor Magic7 Lite 5G Potężna bateria i mocny aparat

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

