Ogromny ekran, potężny aparat i mocarna bateria, a wszystko to za mniej, niż 1000 zł

Honor Magic7 Lite 5G

Smartfon ten oferuje 6,78-calowy ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, czyli prawdziwą bestię. Podobnie sprawa ma się z baterią: ta oferuje aż 6600 mAh i wspiera ładowanie do 66 W. Jest więc bardzo pojemna i szybko ją uzupełnimy. Na uwagę zasługuje także aparat ze swoimi 108 Mpix.

Dalsza część tekstu pod wideo

A co z pozostałymi parametrami? Tu też jest dobrze. Sercem urządzenia jest Snapdragon 6 Gen1, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB. Nie zabrakło także NFC i odporności na pył i wodę w ramach normy IP54. A wszystko to za jedyne 999 zł.