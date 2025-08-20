To będzie mocno kosmiczny weekend. Wydarzą się aż dwie rzeczy

Nie tylko Starship wzbudza sensację

Najwięcej uwagi ekspertów i fanów kosmosu przykuwa planowany start rakiety Starship, który ma odbyć się w Boca Chica w Teksasie, w sobotni wieczór. W niedzielę natomiast, SpaceX wyśle na Międzynarodową Stację Kosmiczną już swój 33 lot komercyjny rakietą Falcon 9 Dragon.

Na pokładzie Dragona znajdzie się ponad 2 tysiące kilogramów zapasów, które mają pozwolić na dalsze funkcjonowanie stacji kosmicznej w kolejnych miesiącach. Oprócz tego, rakieta wyniesie w kosmos także dodatkowy sprzęt do dalszych badań kosmicznych i utrzymania stacji na orbicie.

Lot Dragona z Falcon 9 odbędzie się w niedzielę o 2:45 rano czasu amerykańskiego z Cape Canaveral na Florydzie. Dragon ma natomiast przybyć do międzynarodowej stacji kosmicznej w poniedziałek 25 sierpnia około godziny 7:30 rano.

Statek zostanie przy stacji aż do grudnia, kiedy to w podróż powrotną zabierze sprzęt po przeprowadzonych badaniach. Dragon ma wtedy w kontrolowany sposób spaść do oceanu w pobliżu wybrzeża Kalifornii.

Do dziesięciu razy sztuka

Dla Starship będzie to już dziesiąta próba lotu w kosmos. Docelowo ta mierząca 121 metrów rakieta ma być głównym środkiem transportu kosmicznego SpaceX.

W planach NASA jest jej wykorzystanie do załogowych misji zarówno na księżyc jak i na Marsa. Pierwsza misja na księżyc ma odbyć się już w 2027 roku. Wszystko zależy jednak od powodzenia najbliższych testów w tym tego zaplanowanego na ten weekend. Przy okazji startu rakiety planowane jest też przemówienie właściela firmy, Elona Muska. Jak już jednak wcześniej bywało w przypadku niepowodzenia misji amerykański miliarder może zrezygnować z publicznego wystąpienia.