Przerobią marsjański pył w beton. Nic tylko zacząć budować

Całkiem niedawno naukowcy odkryli pioruny na Marsie, a ściślej rzecz ujmując - według doniesień NASA z nagrań pochodzących z łazika naukowcy zdołali doszukać się zjawiska, które określili mianem mini błyskawic. Eksploracja tej planety trwa w najlepsze nie bez powodu - spośród wszystkich ciał niebieskich, to właśnie Mars jest uważany za wielu, za nasz przyszły dom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Człowiek na Marsie, marzenie idealne

Czerwona planeta z jej surowymi krajobrazami i kuszącymi podobieństwami do Ziemi kusi także jako miejsce osadnictwa. To jedno z najśmielszych marzeń ludzkości i największe wyzwanie naukowe, a także inżynieryjne.

Transport materiałów budowlanych z Ziemi jest horrendalnie drogi i niepraktyczny. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tego, co oferuje sam Mars. Wykorzystanie zasobów in situ (ISRU), czyli wykorzystanie lokalnych materiałów jest kluczem do zapewnienia zrównoważonej obecności człowieka na tej planecie.

Badania opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Microbiology" wyznaczają dość śmiałą ścieżkę. W ramach interdyscyplinarnego projektu naukowcy połączyli siły i postanowili wykorzystać cud natury: biomineralizację.

To zjawisko, które rozwija się, kiedy mikroorganizmy (bakterie, grzyby i mikroalgi) produkują minerały w ramach swojego metabolizmu, kształtuje krajobraz ziemski od miliardów lat. Bazując na danych z łazików marsjańskich dotyczących składu gleby Marsa, badania dążą do tego, aby stworzyć wytrzymałe materiały budowlane dla siedlisk na Marsie, nie stwarzając jednocześnie zanieczyszczenia międzyplanetarnego.

Podstawą badań jest współpraca niezwykłych bakterii: Sporosarcina pasteurii i Chroococcidiopsis - odpornej sinicy, która jest w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach, w tym w symulowanych warunkach marsjańskich. Okazuje się, że te bakterie razem tworzą naprawdę silne partnerstwo.