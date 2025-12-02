Kosmos

Przerobią marsjański pył w beton. Nic tylko zacząć budować

Odkrycia naukowców dotyczące Marsa, zawsze wzbudzają wiele emocji. Tym razem, badacze odkryli, że dynamiczny duet bakterii może zamienić pył marsjański we wszechstronny materiał budowlany, który byłby idealny dla pierwszych ludzkich kolonistów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przerobią marsjański pył w beton. Nic tylko zacząć budować

Całkiem niedawno naukowcy odkryli pioruny na Marsie, a ściślej rzecz ujmując - według doniesień NASA z nagrań pochodzących z łazika naukowcy zdołali doszukać się zjawiska, które określili mianem mini błyskawic. Eksploracja tej planety trwa w najlepsze nie bez powodu - spośród wszystkich ciał niebieskich, to właśnie Mars jest uważany za wielu, za nasz przyszły dom. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Człowiek na Marsie, marzenie idealne

Czerwona planeta z jej surowymi krajobrazami i kuszącymi podobieństwami do Ziemi kusi także jako miejsce osadnictwa. To jedno z najśmielszych marzeń ludzkości i największe wyzwanie naukowe, a także inżynieryjne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Luneta DELTA OPTICAL Titanium 50ED
Luneta DELTA OPTICAL Titanium 50ED
0 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Luneta DELTA OPTICAL Titanium 65ED II
Luneta DELTA OPTICAL Titanium 65ED II
0 zł
2399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399.99 zł
Luneta DORR Milan XP 4i 2-12x42mm Reticle 4A Red Dot
Luneta DORR Milan XP 4i 2-12x42mm Reticle 4A Red Dot
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Advertisement

Transport materiałów budowlanych z Ziemi jest horrendalnie drogi i niepraktyczny. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tego, co oferuje sam Mars. Wykorzystanie zasobów in situ (ISRU), czyli wykorzystanie lokalnych materiałów jest kluczem do zapewnienia zrównoważonej obecności człowieka na tej planecie. 

Badania opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Microbiology" wyznaczają dość śmiałą ścieżkę. W ramach interdyscyplinarnego projektu naukowcy połączyli siły i postanowili wykorzystać cud natury: biomineralizację.

To zjawisko, które rozwija się, kiedy mikroorganizmy (bakterie, grzyby i mikroalgi) produkują minerały w ramach swojego metabolizmu, kształtuje krajobraz ziemski od miliardów lat. Bazując na danych z łazików marsjańskich dotyczących składu gleby Marsa, badania dążą do tego, aby stworzyć wytrzymałe materiały budowlane dla siedlisk na Marsie, nie stwarzając jednocześnie zanieczyszczenia międzyplanetarnego.

Podstawą badań jest współpraca niezwykłych bakterii: Sporosarcina pasteurii i Chroococcidiopsis - odpornej sinicy, która jest w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach, w tym w symulowanych warunkach marsjańskich. Okazuje się, że te bakterie razem tworzą naprawdę silne partnerstwo. 

Zdaniem naukowców to partnerstwo mikrobiologiczne oferuje korzyści znacznie wykraczające poza surowiec budowlany. Dzięki zdolności do produkcji tlenu może wspierać także systemy podtrzymywania życia astronautów. 

Image
telepolis
człowiek na marsie eksploracja kosmosu kawalek marsa Mars pioruny
Zródła zdjęć: Frame Stock Footage / Shutterstock
Źródła tekstu: phys.org