Naukowcy z "piorunującym" odkryciem na Marsie. Odkryli coś niezwykłego

Błyskawice na Marsie

Odkrycia dokonano dzięki łazikowi Perseverance, którego NASA wysłało na Marsa jeszcze w 2021 roku. Od tego czasu robot szuka śladów biologicznej aktywności w regionie krateru Jezero.

Według doniesień NASA z nagrań pochodzących z łazika naukowcy zdołali doszukać się zjawiska, które określili mianem mini błyskawic.

Odkrycia dokonali francuscy naukowcy, którzy badają obecnie ponad 28 godzin nagrań przekazanych im przez NASA. Nagrania są efektem ponad 1000 dni aktywności Perseverance na powierzchni planet.

Eksperci, korzystając z nagrań pochodzących z mikrofonów i czujników, doszukali się zjawiska błyskawic, które połączone były z poruszaniem się powietrza i pyłów przy powierzchni planet.

Te wyładowania to ważne odkrycie, które będzie miało wielki wpływ na dalsze badania nad atmosferą i klimatem panującym na Marsie oraz przyszłe wyprawy zarówno robotów jak i potencjalnie człowieka. zapewnie dr Baptiste Chide, która prowadzi zespół francuskich badaczy.

To nie jedyne odkrycie dokonane w ostatnich miesiącach na Marsie. Na zdjęciach satelitarnych planety naukowcy odkryli struktury kamienne, które sugerują występowanie w tym miejscu minerałów, które także mogą okazać się bardzo przydatne dla człowieka.