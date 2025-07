NASA wyśle astronautów na Księżyc, ale nie w ciemno. Wypuścili wideo

NASA robi wszystko co może, aby przygotować jak najlepiej astronautów do wyczekiwanej misji. Agencja kosmiczna prowadzi szkolenia i inne przygotowania tak, aby w momencie kiedy nadejdzie dzień startu, załoga była gotowa.

Spacery kosmiczne będą łatwiejsze

Johnson Space Center NASA w Houston w Teksasie właśnie wrzucił do internetu film, który pokazuje, w jaki sposób NASA wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) do przygotowania astronautów do spacerów kosmicznych na powierzchni Księżyca.