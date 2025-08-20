Sprzęt

Wszechstronny powerbank w świetnej cenie dziś jest jeszcze tańszy

Idealny powerbank powinien być dość pojemny, żeby naładować smartfona więcej niż raz, dość szybki, aby nie wisiał on ciągle na kablu, a także na tyle mały i lekki, żeby można go było wszędzie ze sobą zabierać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:10
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wszechstronny powerbank w świetnej cenie dziś jest jeszcze tańszy

I chociaż to dość niepopularna opinia, to ja bym tu celował w 10 000 mAh. I uwierzcie mi: mam naprawdę bogatą kolekcję powerbanków, od 3000 mAh do 80 000 mAh poprzez wszystkie popularne wartości pomiędzy. Nie jest to więc próba udowodnienia sobie, że mój sprzęt jest najlepszy, a po prostu opinia zbudowana na dość długich doświadczeniach, które przekładają się na to, co u mnie sprawdza się najlepiej. I chociaż Baseus Powerbank Airpow na pewno nie jest idealny, to jest sprzętem wartym zainteresowania. Zwłaszcza za 69 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
Baseus Powerbank Airpow Idealny na każdy dzień

Baseus Powerbank Airpow

Powerbank ten oferuje 10 000 mAh i moc wyjściową na poziomie 20 W w standardzie PD. Tym samym naładujemy nim dość szybko każdy współczesny smartfon, czy tablet. A od biedy podładujemy nim także większość nowszych laptopów. Co więcej, soki w powerbanku uzupełnimy na dwa sposoby: dzięki złączu USB-C, oraz microUSB. Tym samym nawet starsza ładowarka okaże się pomocna. Dodatkowe złącze USB-A pozwoli nam natomiast na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. A wszystko to za jedyne 69 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank BASEUS Compact IP 5000mAh 20W Czarny
Powerbank BASEUS Compact IP 5000mAh 20W Czarny
0 zł
89 zł - najniższa cena
Kup teraz 89 zł
Powerbank BASEUS Qpow Pro 20000mAh 20W Czarny
Powerbank BASEUS Qpow Pro 20000mAh 20W Czarny
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Powerbank BASEUS Magnetic Mini 10000mAh 20W Biały + Kabel Lightning
Powerbank BASEUS Magnetic Mini 10000mAh 20W Biały + Kabel Lightning
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement
Baseus Powerbank Airpow Idealny na każdy dzień

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
powerbank baseus Baseus Powerbank Airpow
Zródła zdjęć: Baseus