Wszechstronny powerbank w świetnej cenie dziś jest jeszcze tańszy
Idealny powerbank powinien być dość pojemny, żeby naładować smartfona więcej niż raz, dość szybki, aby nie wisiał on ciągle na kablu, a także na tyle mały i lekki, żeby można go było wszędzie ze sobą zabierać.
I chociaż to dość niepopularna opinia, to ja bym tu celował w 10 000 mAh. I uwierzcie mi: mam naprawdę bogatą kolekcję powerbanków, od 3000 mAh do 80 000 mAh poprzez wszystkie popularne wartości pomiędzy. Nie jest to więc próba udowodnienia sobie, że mój sprzęt jest najlepszy, a po prostu opinia zbudowana na dość długich doświadczeniach, które przekładają się na to, co u mnie sprawdza się najlepiej. I chociaż Baseus Powerbank Airpow na pewno nie jest idealny, to jest sprzętem wartym zainteresowania. Zwłaszcza za 69 zł.
Baseus Powerbank Airpow
Powerbank ten oferuje 10 000 mAh i moc wyjściową na poziomie 20 W w standardzie PD. Tym samym naładujemy nim dość szybko każdy współczesny smartfon, czy tablet. A od biedy podładujemy nim także większość nowszych laptopów. Co więcej, soki w powerbanku uzupełnimy na dwa sposoby: dzięki złączu USB-C, oraz microUSB. Tym samym nawet starsza ładowarka okaże się pomocna. Dodatkowe złącze USB-A pozwoli nam natomiast na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. A wszystko to za jedyne 69 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.