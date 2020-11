Xiaomi Mi 10T Lite 5G: tani i dobry, a do tego z 5G

Wyścig o prymat w kategorii „tanie telefony 5G” zdecydowanie wygrywa firma Xiaomi. Nie ma co ukrywać – kolejne jej telefony działające w sieci nowej generacji nie pozostawiają wiele miejsca na działania konkurencji. Najnowszy Xiaomi Mi 10T Lite 5G to jeszcze jeden kandydat do miana „pogromcy flagowców”, który może zdrowo namieszać na rynku. Nie znaczy to jednak, że producentowi udało się stworzyć smartfon idealny.



Xiaomi Mi 10T Lite 5G zadebiutował na polskim rynku w listopadzie, powiększając bogatą ofertę telefonów Xiaomi o kolejny model ze wsparciem 5G. Wśród urządzeń z serii Mi 10T wariant Lite, zgodnie z nazwą, jest najprostszy, ale też ma potencjał do zdobycia największej popularności. Przystępna cena robi swoje, a przy tym specyfikacja wydaje się rozsądnie zbalansowana. Czy więc warto wydać te 1500-1600 zł na Xiaomi Mi 10T Lite 5G? Sprawdźmy to!

Xiaomi Mi 10T Lite 5G - dane techniczne

Szklana obudowa z Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu, plastikowa ramka

Wymiary 165,38 mm x 76,8 mm x 9,0 mm, waga 214,5 g

Ekran DotDisplay 2.5DIPS 6,67” Full HD+ (2400x1080), proporcje 20:9, 120 Hz, AdaptiveSync: 30 Hz / 48 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 90 Hz / 120Hz, gama kolorów: NTSC 84%, HDR10

Procesor Qualcomm Snapdragon 750G, taktowanie do 2,2 GHz, GPU Adreno 619, modem X52 5G

Pamięć 6 GB RAM LPDDR4x + 64 GB UFS 2.1, 6 GB RAM LPDDR4x + 128 GB UFS 2.2

microSD do 512 GB

Dual SIM nano, 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G: Sub 6GHz n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz

Bluetooth, NFC

GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, Beidou, A-GPS

USB 2.0 typu C

Port podczerwieni

Czytnik linii papilarnych

Aparaty: 64 MPix, 1,6 μm 4-in-1 Super Pixel, 79,8° FOV, f/1.89, 6P + 8 Mpix ultraszerokokątny,120° FOV, f/2,2 + 2 MPix makro, f/2,4 FF (4 cm), 2 MPix czujnik głębi, f/2,4

Nagrywanie wideo 4K 30 kl./s, 1080p 30/60 kl./s, 720p/1080p 120 kl./s, 240 kl./s, 960 kl./s

Przedni aparat 16 MPix, 1/3,06’’, f/2,45, obiektyw 5P, FF

Podwójny zestaw głośników, certyfikat Hi-Res Audio

Bateria 4820 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 33 W Mi-FC

System Android 10 z MIUI 12

Cena: 1499 zł (64 GB), 1599 zł (128 GB)

Co w zestawie

W białym pudełku z Xiaomi Mi 10T Lite 5G znajduje się niemal standardowy zestaw, ale z dwoma dodatkami na plus. Otrzymujemy więc smartfon, ładowarkę, kabelek USB C do ładowania, a także kluczyk do kart SIM. A co jest na plus? Przezroczyste, silikonowe etui na telefon, czyli coś, co nie jest ani drogie, ani szczególnie piękne, ale też może okazać się przydatne w wielu sytuacjach i taki pokrowiec dostajemy do razu – dlaczego inni producenci nie są w stanie? Cieszy także obecność ładowarki 33 W, co również nie jest normą, bo często producenci te nieco szybsze ładowarki sprzedają oddzielnie.