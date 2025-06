Polaków czeka nowy przymus. Dla opornych 5 tys. zł kary

Z licznych badań wynika, że ponad połowa Polaków ma w swoim domu psa albo kota (często oba te zwierzaki). To o tyle ważne, że wkrótce czeka ich nowy obowiązek. Stosowne przepisy są już przygotowywane i niedługo mają trafić do Sejmu.

Nowy obowiązek dla połowy Polaków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje nowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Ma on trafić pod głosowanie jeszcze w tym kwartale, więc do końca czerwca. Wprowadzi on obowiązek znakowania wszystkich psów oraz kotów.