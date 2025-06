Nie płać tysięcy za Dysona. Ten w Lidlu kosztuje 169 zł

Dyson wprowadził cyklony na salony

Technologia cyklonowa to największa rewolucja w odkurzaniu, której korzenie sięgają 20. wieku. James Dyson, zainspirowany przemysłowymi separatorami cyklonowymi używanymi w tartakach, rozpoczął w 1978 roku prace nad odkurzaczem, który nie wymagałby worka i nie traciłby siły ssania wraz z zapełnianiem pojemnika.

Dyson zbudował globalną markę i zainspirował całą branżę do wdrażania podobnych rozwiązań . Topowe odkurzacze pionowe firmy kosztują obecnie grube tysiące, ale jak się okazuje, da się zrobić ten sprzęt na swój sposób lepiej.

Odkurzacz DYSON Cyclone V10 Absolute New

Odkurzacz DYSON Cyclone V10 Absolute New

Beldray Odkurzacz pionowy z technologią cyklonową 600 W

Już w poniedziałek 16 czerwca do oferty sklepów Lidl (stacjonarnej i online) wchodzi odkurzacz pionowy Beldray o mocy 600 W . Beldray radzi sobie nie tylko z kurzem, ale także z trudniejszymi zabrudzeniami, sierścią zwierząt czy okruszkami na dywanach i twardych podłogach. Technologia cyklonowa gwarantuje, że nawet najdrobniejsze cząsteczki zostaną skutecznie wyłapane, co przekłada się na lepszą jakość powietrza w domu.

Co takiego Beldray robi lepiej niż Dyson? Jego cechą szczególną jest brak akumulatora, który pozwolił na połączenie ekstremalnie wysokiej mocy z bardzo niską masą zaledwie 2,75 kg. Sprawia to, że sprzęt doskonale sprawdzi się nie tylko u silnych młodych osób, ale i u seniorów. Jego aż 5-metrowy przewód zapewnia przy tym prosty dostęp do każdego zakamarka domu.