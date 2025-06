Myślała, że to telefon. Wykopała w ogrodzie coś znacznie gorszego

To nie iPhone, co coś znacznie gorszego, to... samsung-cegła

Ten niby-telefon był owinięty czarną taśmą, a jedyną odsłoniętą częścią był obiektyw aparatu. Szybko okazało się, że nie jest to przypadkowo zgubione urządzenie, lecz narzędzie do inwigilacji, które miało służyć do obserwowania codziennego życia domowników.

Jak się okazuje, takie przypadki stają się coraz częstsze nie tylko w Nowym Jorku, ale i w innych częściach Stanów Zjednoczonych – od Kalifornii po Massachusetts i New Jersey. Złodzieje zakopują lub ukrywają w krzakach tanie telefony lub kamery, by monitorować zwyczaje mieszkańców, sprawdzać, kiedy dom jest pusty, a nawet rozpoznawać wartościowe przedmioty pozostawione na zewnątrz.

Nie trzeba drogiego urządzenia, by w prosty sposób zbudować zaawansowany monitoring

Jak podkreśla sierżant Vahe Abramyan z Glendale Police Department, sprzęt wykorzystywany do takich działań nie musi być zaawansowany technologicznie – wystarczą proste, bezprzewodowe kamery, które można kupić w popularnych sklepach internetowych. W przypadku przystosowanych do inwigilacji telefonów z kolei nie trzeba nawet karty SIM, wystarczy poszukać otwartej sieci Wi-Fi czy zapewnić samodzielnie hotspot.

Podobny incydent miał miejsce w Garden Grove, gdzie właścicielka posesji znalazła kamerę ukrytą w krzakach sąsiada, skierowaną wprost na jej dom. Początkowo sąsiad uznał to za śmieci, jednak po bliższych oględzinach odkryto w środku kamerę i zasilający ją powerbank.