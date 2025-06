Wywaliłem Xiaomi i wstawiłem Dreame PM10. Oddycham w końcu lepiej (test)

Oczyszczacz powietrza zmienia jakość życia

Oczyszczacz powietrza pracuje u mnie cały rok. To nie tylko błogosławieństwo w okresie grzewczym, gdy sąsiedzi palą oponami, ale też ograniczenie ilości roztoczy czy szkodliwych chemikaliów, które wdychamy podczas snu i pracy. W naszym otoczeniu fruwają różnego rodzaju lotne związki organiczne, uwalniane z wykładzin, mebli, środków konserwujących czy rozpuszczalników. Fruwa sobie w tym silnie toksyczny formaldehyd, który drażni układ oddechowy i może doprowadzić do astmy, a także uważany jest za kancerogenny. W pracy, w której co chwila przyjeżdżają kolejne, „pachnące nowością” sprzęty, ekspozycja na te różnego typu resztki chemikaliów jest duża.

Po latach skupiania się na wychwycie z powietrza przede wszystkim cząstek stałych, coraz uważniej zacząłem patrzeć w stronę filtracji nie tylko tych drobin, ale i też szkodliwej chemii. Kupiłem nawet specjalne filtry do starego oczyszczacza Xiaomi, by jakkolwiek go podkręcić, gdy jednak dojechał do mnie AirPursue Dreame PM10 odkryłem, że z Xiaomi jedynie traciłem czas. Szybko wyniosłem Xiaomi Smart Air Purifier i wreszcie odetchnąłem z ulgą. Po kilku tygodniach pozbyłem się wreszcie porannego kaszlu i wiecznie zatkanego nosa. Ten sprzęt działa naprawdę, a nie tylko udaje... A wygląda jak z filmu Science-Fiction.

Dreame PM10 mówi patrz na mnie

Dreame PM10 został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach — jego futurystyczna, kulista głowica i minimalistyczna podstawa mocno wyróżniają się na tle klasycznych oczyszczaczy. Producent postawił na estetykę, która nie każdemu przypadnie do gustu. W nowoczesnym lofcie czy biurze urządzenie może być ozdobą, ale w tradycyjnym salonie może wyglądać trochę dziwacznie.

Na plus należy zaliczyć wysoką jakość wykonania: solidne materiały, precyzyjne spasowanie elementów i magnetyczne panele, które ułatwiają dostęp do filtrów. Ukryte kółka w podstawie pozwalają łatwo przemieszczać urządzenie między pomieszczeniami, nie rysując podłóg. Całość sprawia wrażenie produktu premium, choć niektóre elementy – jak stosunkowo niewielki ekran LCD – mogą rozczarować w tej klasie cenowej.

Do końca trwania testów nie było też możliwości wyłączenia tego ekranu, co w moim odczuciu psuje estetykę tej szklanej kuli, automatycznie obracającej się na boki. Na wyświetlaczu jesteśmy w stanie zobaczyć aktualne poziomy substancji szkodliwych, temperaturę czy wilgotność powietrza. A przy zmianach zainicjowanych aplikacją czy przyczepianym magnetycznie pilotem też rodzaj trybu (zwierzęta, dyskretny lub ręczny) czy poziom mocy wentylatora.

Każda, ale to każda osoba, która odwiedzała mnie podczas testów, pytała „a cóż to takiego”, wyrażając chwilę później swoją opinię... Od krytyki po pełny zachwyt. Jedno jest pewne — Dreame PM10 nie budzi obojętności.

Co tak właściwie potrafi to cacko?

PM10 korzysta z czterostopniowego systemu filtracji:

- Pre-filtr wychwytuje większe cząstki, kurz i sierść,

- Warstwa jonów srebra redukuje drobnoustroje,

- Filtr HEPA H13 usuwa 99,97% cząstek do 0,3 mikrona,

- Filtr węglowy neutralizuje zapachy i szkodliwe gazy.

Dodatkowo zastosowano technologię UVC oraz plazmową (PlasmaNova), które mają aktywnie niszczyć bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy. To rozwiązanie, określane jako „Dual Elimination Technology”, jest rzadko spotykane w domowych oczyszczaczach powietrza tej klasy, choć plazmą od lat szczyci się choćby Sharp.

PM10 skutecznie eliminuje nie tylko pyłki i alergeny, ale także różnego rodzaju zapachy, w tym po zwierzętach, gotowaniu czy rozpakowywaniu mebli i elektroniki prosto z fabryk (formaldehyd i inne). Innowacyjny filtr formaldehydowy w urządzeniu nie wymaga wymiany czy konserwacji — rozkłada szkodliwy gaz do wody i dwutlenku węgla.

Wydajność oczyszczania (CADR) wynosi 300 m³/h, co pozwala na efektywne oczyszczanie pomieszczeń do 36 m² (choć producent sugeruje nawet do 100 m² – warto traktować to z rezerwą). W codziennym użytkowaniu PM10 radzi sobie dobrze nawet w większych, otwartych przestrzeniach, choć przy bardzo wysokim zanieczyszczeniu czas oczyszczania może się wydłużyć. W ofercie producenta jest też model PM20 z wyższym CADR 400 m³/h i funkcją ogrzewania pomieszczeń (do 40 stopni).

Ogrom czujników

Dzięki radarowi opartemu o fale milimetrowemu oczyszczacz wykrywa obecność ludzi i automatycznie kieruje strumień powietrza w ich stronę, a także dostosowuje moc oczyszczania do aktualnych warunków. Wykrywanie osób może czasem wariować, gdy po pomieszczeniu porusza się więcej osób, ale w tej sytuacji możemy też włączyć jedną ustaloną pozycję, jak i oscylację w zakresie 45, 90 i 180 stopni.

Dreame PM10 wyposażono w rozbudowany zestaw czujników, który w czasie rzeczywistym rozpoznaje szereg substancji zawartych w powietrzu:

- PM1, PM2.5, PM10 (pyły zawieszone),

- TVOC (lotne związki organiczne),

- formaldehyd (HCHO),

- temperatura i wilgotność.

Interaktywny wyświetlacz LCD prezentuje w czasie rzeczywistym dane o jakości powietrza, a aplikacja mobilna Dreame umożliwia zdalne sterowanie, podgląd historii pomiarów i ustawianie harmonogramów. Warto jednak zaznaczyć, że część zaawansowanych funkcji dostępna jest wyłącznie przez aplikację, co może być irytujące dla osób preferujących tradycyjne sterowanie.

Z bliżej nieznanych mi przyczyn w zakładce „Dane dotyczące jakości powietrza” poszczególnie pomiary nie mają podanej skali na osi X. Szczęśliwie jednak dotknięcie wykresu powoduje wyświetlanie wartości dla danego punktu. Nie do końca zadowolony jestem też z pomiarów temperatury, która wiecznie była podniesiona o około 2 stopnie Celsjusza, a poziom wilgotności zdawał się wyraźnie zaniżony w stosunku do 2 innych higrometrów.

Warto przy tym pamiętać, że sondy pomiarowe zaszyte w oczyszczaczach z reguły mają trudniej ze swoimi pomiarami. Dreame PM10 przynajmniej nie dostawał ataków paniki od włączonego nawilżacza powietrza, ani też nie miał efektu samonakręcającego się perpetuum mobile. To ostatnie, nagminne w przypadku Xiaomi, to sytuacja, gdy im wydajniej pracuje filtr powietrza, tym więcej cząstek stałych wykrywa oczyszczacz i tym mocniejszy tryb włącza, aż do maksymalnego wycia w nieskończoność. Tutaj tego nie było i oczyszczacz nie budził mnie nagle w środku nocy.

Dreame PM10 na co dzień

PM10 oferuje kilka trybów pracy: automatyczny, komfortowy, dedykowany dla właścicieli zwierząt (zwiększona filtracja i przepływ powietrza). W trybie komfortowym poziom hałasu nie przekracza 36 dB, co pozwala na nieprzerwany sen nawet przy włączonym oczyszczaczu.

Sterowanie możliwe jest przez aplikację, pilot (z magnetycznym uchwytem) oraz komendy głosowe (również offline). Niektóre ustawienia, np. szczegółowa konfiguracja harmonogramów czy personalizacja trybów, wymagają korzystania z aplikacji, co nie każdemu przypadnie do gustu. Sterowanie głosowe natomiast wymaga zaglądania do instrukcji. Na jej ostatniej stronie znajdziemy długą listę szczegółowych komand w języku angielskim. Nie ma tutaj ani grama sztucznej inteligencji i patrząc na obecne standardy asystentów głosowych, szybko odechciewa się korzystania z tej funkcji.

Stale aktywny wyświetlacz nieustannie informuje nas o jednym z parametrów otoczenia. Jest jednak czytelny dopiero z bliska. W praktyce więc najczęściej zagląda się do aplikacji bądź łapie za pilot przyczepiany magnetycznie do frontu urządzenia. Jednak po kilku dniach tego lekkiego niedosytu, że nasz futurystyczny oczyszczacz nie jest jednocześnie komputerem kwantowym i nie ma ChatuGPT, wjeżdża standardowe użytkowanie.

Obrotowa głowica porusza się właściwie bezegłośnie, przyjemna bryza przelatuje po całym pomieszczeniu. Gdy wchodzimy do mieszkania, to nie czujemy już jakichś zapachów przypominających ostatnie gotowanie czy wspomnienia czyichś perfum, lecz zapach czystości. Autentycznie oddycha się po prostu lżej i przyjemniej.

Według aplikacji filtr węglowy wymienia się raz do roku (Dreame DVK3 - 249 zł), a kompozytowy raz na 2 lata. Co ważne, nie dopłacamy nic do filtra formaldehydu, za który u Xiaomi płaciłem 170 zł co 3-4 miesiące (jeden filtr do wszystkiego). Eksploatacja należy więc do tych relatywnie tanich, pomimo większej skuteczności i wyższej klasy produktu.

Podsumowanie

Oczyszczacz powietrza AirPursue Dreame PM10 nie jest tanim urządzeniem ani tym bardziej jakoś specjalnie dyskretnym wizualnie w pomieszczeniu. To kawał sprzętu, który rzuca się w oczy, szczególnie przy tradycyjnych aranżacjach wnętrz. Jeśli jednak u Ciebie oczyszczacz ten stanie się ozdobą, odpłaci Ci za to niezwykle dużą wydajnością, topową kulturą pracy i faktyczną poprawą zarówno jakości, jak i zapachu powietrza.

To także gratka dla osób z alergiami czy trzymających w domu zwierzęta. Skuteczna filtracja pozwala na wolną od trosk codzienność, w tym spokojny sen bez ochrypiałego gardła i zatkanego nosa. Nie na się przy tym ukryć, że pierwsze sprzęty w nowej kategorii produktowej Dreame to taki trochę pokaz siły. Śledzenie położenia osób w pomieszczeniu i kierowanie na nie podmuchu powietrza, własny asystent głosowy (ze swoimi bolączkami), uparcie włączony, ale przy tym malutki wyświetlacz — jedne rzeczy się udały i robią wrażenie, o innych łatwo zapomnieć.

Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że pomimo brawurowego designu i takiego trochę łapania kilku srok za ogon, Dreame nie zapomniał o tym, co jest najważniejsze w oczyszczaczu powietrza — skutecznej filtracji i cichej pracy. Dezynfekujący duet UVC + Plazma, a do tego niewymagający konserwacji czy wymian filtr rozkładający formaldehyd to cechy stawiające produkt hongkondzkiej na najwyższej półce. A przy tych nudnych, wręcz medycznych klocach konkurencji, Dyson wreszcie doczekał się potężnego i odważnego wizualnie konkurenta.