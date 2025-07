Dostał za zdjęcie 12 500 dolarów, bo trafiło do Map Google

Gigant musiał zapłacić za umieszczenie zdjęcia

Mężczyzna otrzymał 12 500 dolarów (46 230 złotych) odszkodowania, po tym, jak jego zdjęcie pojawiło się w Mapach Google. Kamera uchwyciła go w jego ogródku, kiedy mężczyzna był nagi. Tym samym, jego nagie pośladki zostały opublikowane w internecie, gdzie mogli go zobaczyć dosłownie wszyscy. Cała sprawa miała miejsce w 2017 roku, a sprawa dopiero co się zakończyła takim, a nie innym werdyktem.