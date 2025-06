Unia zabroni używania gotówki. Znamy nowe przepisy

Jeśli nie prowadzisz firmy, to nawet nie wiesz. Limit na gotówkę jest już od dawna

W Polsce od lat obowiązuje limit płatności gotówką, który dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeśli w transakcji uczestniczą dwie firmy, a jej wartość przekracza 15 000 zł (bez względu na liczbę płatności wynikających z tej transakcji), rozliczenie musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego, czyli np. przelewem bankowym — wylicza dlahandlu.pl.

Limit ten dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych, a jego przekroczenie może skutkować konsekwencjami podatkowymi i prawnymi.

Co jednak niezwykle ważne, obecne przepisy nie ograniczają płatności gotówką pomiędzy osobami fizycznymi ani w relacjach konsument–przedsiębiorca – w tych przypadkach nie obowiązuje żaden limit. To jednak może się zmienić już w 2027 roku.

Unia Europejska chce ujednolicenia przepisów w 2027 roku i rozszerzenia limitów na osoby prywatne

Od 10 lipca 2027 roku w całej UE zacznie obowiązywać jednolity limit – płatności gotówkowe będą możliwe tylko do kwoty 10 000 euro (około 43 tys. zł). Przekroczenie tego progu będzie oznaczało konieczność dokonania płatności bezgotówkowej.

Co jednak najbardziej niepokojące dla Polaków to fakt, że nowe przepisy obejmą nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby prywatne. Oznacza to więc koniec anonimowości przy zakupie auta, biżuterii czy innych dóbr luksusowych.

Kryterium Obecne limity w Polsce Nowe limity unijne (od 2027) Próg płatności gotówkowej 15 000 zł (tylko firmy) 10 000 euro (wszyscy) Dotyczy osób prywatnych Nie Tak Weryfikacja tożsamości Brak obowiązku Od 3 000 euro Zgłoszenie transakcji Brak obowiązku Od 3 000 euro Pokaż więcej

Wystarczy 3000 euro i poproszą o dowód!

O ile transakcje na ponad 40 tys. zł nie są częste dla zwykłych zjadaczy chleba, to już może jeżyć się włos na głowie z tytułu innego obowiązku. Już przy transakcjach powyżej 3 000 euro (około 12 800 zł) sprzedawca będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości kupującego i zgłoszenia transakcji do odpowiedniego organu.

W Polsce nasze dane osobowe przy każdym większym zakupie trafią do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Po co im te dane? Celem tych zmian jest walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także zwiększenie przejrzystości finansowej w całej Unii.

To koniec wolnej gotówki w Polsce

Od 2027 roku w Polsce i całej UE gotówka przestanie być anonimowa i nieograniczona. Nowe limity mają zwiększyć bezpieczeństwo finansowe, ale także zdecydowanie ograniczą swobodę korzystania z fizycznych pieniędzy – zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.