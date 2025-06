PKO BP ma ważny komunikat. Dotyczy wszystkich

PKO Bank Polski zaplanował kolejne prace techniczne. Tym razem są one na tyle poważne, że na chwilę odetną klientów od niemal wszystkich usług, w tym chwilowo również od części finansów. Na szczęście przerwa będzie krótka.

PKO BP ostrzega

Dobra informacja jest taka, że zaplanowana przerwa będzie naprawdę krótka. Potrwa tylko godzinę. Według planów prace techniczne odbędą się w najbliższy wtorek w nocy w godzinach od 1:00 do 2:00. Dla zdecydowanej większości klientów nie powinno to stanowić żadnego utrudnienia, ale jeśli planujecie jakieś nocne wyjazdy, to lepiej zawczasu się przygotować.