„Dobrze, że nosimy maski” – dokument o pasji, która zmienia życie

„Dobrze, że nosimy maski” to filmowa opowieść o człowieku, który z niezwykłą determinacją realizuje swoją fanowską pasję. Konrad Kobus, członek Legionu 501, przez lata tworzył perfekcyjne stroje inspirowane światem Gwiezdnych Wojen (Star Wars), nie idąc na kompromisy w kwestii jakości. Każdy etap kompletowania kostiumu wymagał od niego ogromnej wytrwałości, a sam proces trwał niemal pięć lat. Występy w ciężkich, dopracowanych do granic możliwości strojach to nie tylko fizyczny wysiłek, ale także szansa na niesienie radości potrzebującym – szczególnie dzieciom w szpitalach i domach dziecka.